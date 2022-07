Vodnice a tuřín: Zapomenutá zelenina našich babiček, zdravotní zázrak na hubnutí

Dříve tato zelenina neodmyslitelně patřila do každodenního jídelníčku, dnes se na ni tak trochu zapomnělo. Vodnice a tuřín přitom značně prospívají našemu zdraví a jsou levnější než jiné druhy zeleniny.

Zdravotní přínosy obou těchto kořenových zelenin byly podrobeny vědeckému zkoumání a výsledky jsou přinejmenším překvapivé. Navíc jsou vodnice i tuřín poměrně nenáročné na pěstování. Pokud však nemáte možnost vypěstovat si je na vlastním záhoně, jistě je seženete na farmářských trzích nebo od drobných pěstitelů.

Svěží a jemná chuť vodnice

Brukev řepák vodnice, tak zní celý název zeleniny, které se dnes říká zkráceně jen vodnice. Chutné a křupavé bulvy mají svěží a jemnou chuť, která by se dala přirovnat k ředkvičce nebo kedlubně. A stejně jako tyto druhy zeleniny, i vodnici je nejlepší konzumovat čerstvou. Dužina je bílá, ale na povrchu může být vodnice i žlutá nebo fialová.

Spousta vlákniny podporuje hubnutí

Pokud potřebujete zhubnout, vodnice je to pravé, co musíte zařadit do svého jídelníčku. Obsahuje totiž až 90% vody, spoustu vlákniny a kaloricky vás nijak nezatíží. Chroupat ji tedy můžete bez obav každý den. Pěkně vás zasytí a nebudete mít pocit hladu. Navíc dodáte tělu vitamín C a důležité minerály. Obsahuje sirnou silici, která ochrání váš organismus před bakteriemi, steroly, působí proti rozvoji aterosklerózy. Vodnice má také zklidňující a močopudné účinky.

Nejlepší je syrová do salátu. Zdroj: Profimedia

Kaše nebo zelí z vodnice

Pokud nevíte, jak naložit s nadúrodou vodnice, můžete z ní připravit i báječnou pomazánku, dají se i nakládat nebo nechat zkvasit, podobně jako zelí, a podávat jako chutnou a zdravou přílohu. Z vodnice se s oblibou připravuje i pyré nebo kaše, podobně jako z brambor.

Tuřín je zdravější než brambory. Zdroj: Profimedia

Štiplavý tuřín

Podobný vodnici je i tuřín. A to jak vzhledem, tak chutí. Říká se mu kvačka, kolník, dumlík i hlavatice, jeho správný název je však brukev řepka tuřín. Narozdíl od vodnice je spíš nazelenalý, fialový má pouze okraj a dužina nese nažloutlou až oranžovou barvu. Za dobu jeho existence lidé vyšlechtili různé odrůdy, a tak se můžete potkat s tuřínem, který má i červenou či bílou slupku. Syrový tuřín má mírně štiplavou chuť, která připomíná kedlubnu, mladé tuříny se chuťově podobají zase ředkvičkám.

Tuřín využijete i v teplé kuchyni. Zdroj: Profimedia

Jako brambory

Stejně jako vodnice, je tuřín bohatý na vlákninu, obsahuje i vitamíny A, B, C, konzumovat byste ho měli v případě, že potřebujete doplnit zinek. A jak ho v kuchyni upravovat? Až vás omrzí jíst ho syrový, zpracujte ho podobně jako brambory, na rozdíl od nich nemá tolik sacharidů, uvítají ho tak všichni diabetici. Z tuřínu uvaříte chutnou kaši, přidejte ho do polévek, poduste ho a podávejte jako přílohu k masu, upečte ho v troubě, osmahněte je na oleji jako hranolky. Můžete bez obav jíst i jeho listy, přidejte je do salátu nebo připravte podobně jako špenát.



Zdroje: living.iprima.cz, www.magazinzahrada.cz