Mají vojáci recept na rychlé hubnutí? Dejte sbohem vašim kilům a připravte se na dril a kázeň.

Co je vojenská dieta?

Patrně o této dietě slyšíte prvně a je to díky tomu, že si příliš popularity nezískala. Patří v podstatě mezi velmi restriktivním, a to především opravdu extrémně nízkým příjmem kalorií. Platí to však jen pro první 3 dny, další 4 dny v týdnu můžete jíst normálně. No a pak zase znova a pořád dokola, tři dny diety a 4 bez. Výsledky by se prý měly dostavit už po prvním týdnu a to je jistě pro mnohé velmi lákavá představa.

Dietní režim vojáků můžete vyzkoušet také vy a v čem spočívá vám prozradí i tento příspěvek z YouTube kanálu Bestie Health.

Zdroj: Youtube

Vojenská dieta v praxi

Pojďme si to tedy shrnout. První den vaše tělo přijme 1400, druhý 1200 a třetí jen 1100 kalorií, což je pravdu velmi málo a jistě to pocítíte také. Výhodou je, že nemusíte vůbec nic vážit and vypočítávat, protože tyto tři dny budete mít jídelníček do puntíku nalajnovaný a odměřený po šálcích. Nezapomeňte však, že šálek není půllitr, ale cca 240 ml.

První den si ke snídani nachystejte polovinu grepu, jeden toustový chleba potřený dvěma lžicemi arašídového nebo jiného ořechového másla. K tomu smíte vypít šálek čaje nebo kávy. Oběd je velmi lehký a prostý.

K malé konzervě tuňáka si smíte dát jeden kousek toustového chleba a opět čaj nebo kávu. K večeři na vás čeká 90 gramů masa dle vašeho výběru, šálek zelených fazolek, jedno jablko, půlka banánu a šálek vanilkové zmrzliny.

Mezi jednotlivými pokrmy se nesvačí a nemlsá. Pít můžete nekalorické nápoje, ideálně však vodu.

Druhý den to bude ještě o něco náročnější. Ke snídani si dejte jedno vejce, jeden toust a polovinu banánu. Na oběd smíte sníst šálek tvarohu, jedno vejce a 5 sušenek, což jistě zasytí. K večeři si můžete připravit dva párky, šálek brokolice, půl šálku mrkve, půl banánu a půl šálku vanilkové zmrzliny.

Třetí den to bude už jen horší. Posnídat smíte 5 slaných sušenek s jedním plátkem čedaru a jedno malé jablko.

Oběd odbudete jen vejcem natvrdo a toustem. A ani večer to nebude slavné s jednou malou konzervou tuňáka, polovinou banánu a šálkem vanilkové zmrzliny.

Je vojenská dieta dobrý nápad?

Vojenská dieta sice nepochází z vojenského prostředí, ale už je vám patrně jasné, že disciplína bude nutná a jídelníček vás rychle srovná do latě. Je tu však jedno podstatné ale. Dieta je velmi restriktivní a není nijak pestrá. Proto také hrozí, že budete velmi oslabení, budete trpět pocitem hladu a také nedostatkem nutričních látek.

Složení jídelníčku by rozhodně mohlo být o něco zajímavější. Nabízí zbytečně potraviny, které patří do škatulky vysoce zpracovaných, slaných a plných nasycených tuků.

Pokud jste fandy dietních režimů nebo doufáte, že slibovaných 5 kilo za týden opravdu zhubnete a udržíte, rozhodně vám nikdo nemůže bránit. Odborníci však od podobných diet veřejnost odrazují.

Zdroje: denik.cz, healthline.com