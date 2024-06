Spánek je důležitý pro vaši krásu, energii a zdraví. Naučte se ho využít kdykoliv můžete…

Žijete v hektické době, kdy jste denně vystavení stresu, smogu, hluku a vyčerpání. Podobné podmínky mívali i vojáci, kteří navíc nikdy nevěděli, co který den bude… Jejich hlavním posláním bylo přežít a skolit nepřítele.

A leckdy to nebylo snadné, protože museli čelit vyčerpání, nedostatku spánku, nedostatku potravin i psychické zátěži… Proto si museli najít způsob, jak svoje základní potřeby naplnit i v horších podmínkách. Alespoň, co se spánku týče…

Autor videa, Top věcí do 2 minut, vám ukáže pět způsobů, jak nejrychleji usnout. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Vyčerpání orla

Spánek je totiž přirozeným zdrojem energie. O tom věděli i čínští věznitelé, kteří své zajatce mučívali metodou „vyčerpání orla“. Tento druh tortury byl inspirován praxí ze sokolnictví, kdy chovatel nechal svého ptačího svěřence létat dlouhé hodiny bez odpočinku.

Nakonec docílil toho, že mu zvíře padlo vysíleně k nohám a on si s ním mohl dělat, co chtěl. Ve věznicích proto nenechávali zajatce spát a permanentně je budili gongem nebo jim svítili do obličeje, aby nemohli „zabrat“.

Rychlý spánek

Podle vědců šlo opravdu o promyšlené mučení, protože nedostatek spánku nezlomí člověka jen psychicky, ale i fyzicky. Výzkumy prokázaly, že nespavci jsou více náchylní k nemocem srdce, cukrovce, obezitě a demenci.

Navíc mají naprosto oslabenou imunitu, takže se na ně přilepí jakákoliv běžná nemoc. Chcete tomu předejít? Chcete být ve svém životě zocelení, jako vycvičení vojáci, kteří dokážou fungovat i v horších podmínkách? Řešení je jednoduché: naučte se spát do zásoby… Tady je pět způsobů, jak na to:

Uvolněte svou tvář

Ačkoliv se to nezdá, obličej je během dne hodně v napětí. Proto uvolňujte postupně jednotlivé části obličeje: čelo, oči, tváře, čelist…

close info Profimedia zoom_in Spánek patří mezi přirozené zdroje energie.

Shoďte všechno dolů

Stres a napětí se podepisují i při držení těla. Proto se snažte pustit ramena a paže dolů… Představte si, že jste u moře a fouká na vás příjemný teplý vítr, který stlačuje celý váš hrudník dolů…

Zhluboka dýchejte

Kyslík je pro vaše tělo důležitý. Díky němu dobře fungují orgány a veškerý tělesný systém… Zkuste se zhluboka a pomalu nadechnout a poté pomalu vydechujte. Soustřeďte se přitom na žaludek… Představte si, že je to malý balónek, který postupně vyfukujete.

Uvolněte nohy

Znovu si představte, že jste někde na jihu Evropy a teplý vítr vám fouká na nohy… Nechte chodidla zvolna na zemi nebo na posteli a pomalu je uvolňujte. Představte si, že každá z končetin pozvolna těžkne a noří se do měkké postele.

close info Profimedia zoom_in Dechová cvičení uvolňují mysl.

Vyčistěte mysl

I vaše hlava potřebuje trochu relaxu. Proto si představte něco opravdu uklidňujícího, třeba že ležíte u řeky a slyšíte, jak voda proudí dál… Nebo jste na louce a díváte se do mraků, které líně běží po obloze…

Praxe dělá mistra

Naučit se tuhle vojenskou techniku rychlého spánku není jen tak, ale vám se to povede, pokud to budete pravidelně zkoušet. Za dva až šest týdnů byste měli mít tento spánkový rituál v malíčku.

Pokud chcete, můžete zkusit i jiné relaxační metody, které vás rychleji „pošlou do hajan“. Jde například o teplou sprchu nebo čtení… V žádné případě na sebe ale netlačte a dejte si čas. Brzy budete spát jako miminko a váš lepší pocit ze života se tak znásobí.

Zdroje: https://sj.news, https://tn.nova.cz