Máte problémy s usínáním? Vycvičte své tělo a usněte už za dvě minutky! Metoda, kterou se učí britští vojáci funguje jako kouzlo a na každého.

Máte problémy s usínáním? Může se zdát, že pro samou únavu usnete určitě okamžitě, ale není to pravidlem. Nekonečné převalování se v posteli potká za život snad každého a mohou za to velmi různé problémy a příčiny.

To, že je spánek důležitý, se ví. Často se to zmiňuje ve vztahu k dětem a jejich vývoji i soustředěnosti při učení. U dospělých je spánek neméně nutný, ale nad zletilými stojí jen málokdy maminka nebo jiná autorita, která by dotyčného poslala do postele a nařídila dostatečně dlouhý a nerušený spánek. Neplatí to ale pro vojáky, kteří nad sebou přece jen vyšší autoritu mají.

Podívejte, jak zlepšit spánek pomocí 7 tipů od Jakuba Enžla. Tento příspěvek z YouTube může dobře posloužit i vám.

Trik britských vojáků na usínání

Jaký spánkový dril se doporučuje například sloužícím armádním pilotům prozradil také na sociálních sítích Justin Agustin. V Británii je prý obvykle součástí vojenského výcviku i osvojení jednoduché metody, jak své tělo uvolnit a přimět ke spánku jen v několika málo minutách.

Trik spočívá v uvolnění celého těla i myšlenek, což se může zdát vlastně směšně jednoduché, až do okamžiku, kdy to vyzkoušíte. Může se zdát, že uvolnit se v posteli není nic divného a uděláte to přece hned po ulehnutí. Když ale vědomě propátráte veškeré části svého těla, brzy zjistíte, že je tělo stále v tenzi.

Lehněte si pohodlně do postele. Pokud potřebujete polštář nejen pod hlavou, ale také pod či mezi koleny, určitě jej použijte a soustřeďte se na uvolnění celého těla od hlavy až k patě. Myslete napřed na své čelo, oči, líce a čelist. Jedno po druhém se snažte uvolnit, jako když vlna tepla vaše svalstvo povoluje a uvolňuje. Postupujte vědomím přes krk k ramenům, která obvykle musíte také povolit a nechat klesnout. Tímto způsobem pomalu postupujte dál přes břicho, pánev a končetiny až k prstům na nohou. Nespěchejte a fyzicky tělo postupně celé uvolněte. Pak následuje část, která se týká mysli.

Podle Agustina je nejlepší představit si sebe sama v sametové houpací síti v temné místnosti nebo se naopak věnujte představě, že ležíte v kánoi pohupující se mírně na jezeře pod modrou jasnou oblohou. Každému může vyhovovat něco jiného. Proto se uchylte k tomu, co je vám příjemnější. Na tuto představu se soustřeďte a jestliže zabrousíte jinam, poručte si nemyslet a vrátit se do hamaky nebo na kánoe.

Někomu jde lépe uvolnit tělo, jiní nemají problém s představami a navigací mysli. Obé lze natrénovat a za šest týdnů vycvičit sebe sama k usínání.

close info Stock-Asso zoom_in Problémy s usínáním se mohou objevit kdykoli během života. S přibývajícími lety jsou ale častější.

Rutina před usínáním

V každém případě se hodí usínání nesabotovat vlastním přičiněním. Odpoledne vypusťte kávu a jiné kofeinové či povzbuzující nápoje. Ač se to nezdá, káva může náš organismus ovlivňovat i několik hodin.

Nejezte a nepijte příliš pozdě. Pokud jste si uvědomili, že pijete málo, nedohánějte to až těsně před spaním. Usínání s těžkým žaludkem není snadné, přerušování spánku návštěvou toalety vaší pohodě nepřispěje.

Snažte se jít spát každý den ve stejnou dobu. Pohybu se věnujte ideálně během dne. Také večer můžete cvičit, jít na procházku nebo si zaběhat. Mělo by však jít o pohyb relaxační, protahovací a ne takový, který vám rozpumpuje srdce na doraz.

Sledování televize, mobilu nebo počítače těsně před spaním usínání nepomáhá. Zkuste si osvojit takovou rutinu, kdy už hodinu před plánovaným uložením do postele budete jen relaxovat a pít třeba bylinný čaj. Ložnici před spaním vyvětrejte, dejte si sprchu a vyzkoušejte třeba vojenský trik na usínání.

