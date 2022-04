Jak se zbavit vrásek na čele bez botoxu? Naše babičky měly osvědčené triky

Stárnout s grácií…to by chtěl umět asi každý člověk. Ne každému to ale jde. Začínají se vám objevovat první vrásky na čele? Čas nezastavíte, to je svatá pravda, ale vrásky pozastavit můžete!

Ráno si omyjete obličej a zjistíte, že se vám něco rýsuje na čele. Po hlubším prozkoumání zjistíte, že to jsou opravdu začínající vrásky. „Tak už i na mě došlo.“ možná utrousíte mezi rty. Nepropadejte zoufalství, stárne každý a vrásky potkají každého člověka na zemi. Pokud vás to poněkud zaskočilo a chcete vrásky na čele ještě chvilku zahnat, můžete se o to pokusit.

Pomůže i obličejová gymnastika Zdroj: Profimedia

Proč vlastně vrásky vznikají

Když o tom více a více přemýšlíte, je vlastně zázrak, že takovou dlouhou dobu drží naše tělo pohromadě. Ale všechno stárne, včetně pokožky. Stárnutím naší pokožky dochází k úbytku látek, které se podílejí na její pružnosti. Jedná se zejména o kolagen a elastin, to jsou ti hlavní tvůrci mladistvého vzhledu. Postupem času naše tělo tyto dvě látky ztrácí a tím se narušuje uspořádání kožních tkání.

K tvorbě vrásek přispívají další faktory, které ale můžeme určitým způsobem ovlivnit:

Kouření – může způsobit rychlejší stárnutí kůže

Mračení, smích – což ale úplně ovlivnit nejde, alespoň ten smích ne

Sluneční paprsky – ultrafialové záření urychluje stárnutí pleti, ale to už je všem notoricky známý fakt

Jak na vrásky dle babských rad

Banánová maska – rozmačkejte jeden banán, přidejte k němu lžíci medu, lžíci bílého jogurtu a trochu ovesné mouky. Při nanášení nezapomeňte ani na krk. Nechte působit cirka půl hodinky, poté smyjte vodou.

– rozmačkejte jeden banán, přidejte k němu lžíci medu, lžíci bílého jogurtu a trochu ovesné mouky. Při nanášení nezapomeňte ani na krk. Nechte působit cirka půl hodinky, poté smyjte vodou. Olejová masáž – masáž obličeje je na odstranění vrásek jako dělaná. Přivolejte si na pomoc olej kokosový, lněný nebo olivový. Pleť si nejprve očistěte a oleje používejte na vlhkou pleť. Masáži věnujte alespoň 15 minut.

– masáž obličeje je na odstranění vrásek jako dělaná. Přivolejte si na pomoc olej kokosový, lněný nebo olivový. Pleť si nejprve očistěte a oleje používejte na vlhkou pleť. Masáži věnujte alespoň 15 minut. Hroznová šťáva – vymačkejte šťávu z hroznového vína a smíchejte jí s trochou medu. Naneste na obličej a po 20 minutách masku smyjte vodou.

– vymačkejte šťávu z hroznového vína a smíchejte jí s trochou medu. Naneste na obličej a po 20 minutách masku smyjte vodou. Jablečná kúra – jedno jablko si nastrouhejte na jemné straně struhadla, rozprostřete po obličeji a krku, nechte účinkovat čtvrt hodiny.

– jedno jablko si nastrouhejte na jemné straně struhadla, rozprostřete po obličeji a krku, nechte účinkovat čtvrt hodiny. Aloe vera – gel z aloe vera (můžete si ho vyrobit v pohodlí domova) má významný vliv na krásu a svěžest pleti, skvěle potlačuje i vrásky.

– gel z aloe vera (můžete si ho vyrobit v pohodlí domova) má významný vliv na krásu a svěžest pleti, skvěle potlačuje i vrásky. Diviznový obklad – nálev z divizny můžete užívat vnitřně nebo ve formě obkladu.

Banán můžeme využít i na přípravu pleťové masky. Zdroj: iva / Shutterstock.com

Co ještě můžete pro hladkou pleť udělat

Změňte mimické návyky – sedíte denně x hodin u počítače a vaše čelo se celou dobu trochu krabatí, protože se jednoduše soustředíte. Zkuste se od této chvíle také soustředit i na váš výraz tak, aby čelo bylo většinu času napnuté a hladké.

Rozhýbejte lymfu – je jedno, jakým způsobem to uděláte. Je libo baňkování, změna jídelníčku, pohyb nebo masáž?

Udržujte hormony v rovnováze – u žen po 35. roce v těle hormony pomalu klesají, k udržení hladiny hormonů můžete využít například hormonální jógu nebo bylinky.

Obličejová jóga – tak jako možná chodíte na hodiny jógy po práci, dopřejte si denně chvilku cvičení i té obličejové. Jak na to, se můžete podívat v tomto videu:

