Bolest zubů dokáže být otravná a úmorná. Čím ji můžete zmírnit?

Když vás chytnou zuby na dovolené, není to žádná legrace. Obvzlášť, jste-li v zahraničí, kde se každý zubař docela dost prodraží. Co poté můžete dělat? Podle zubařů může být příčina bolesti různá.

V lepším případě může jít o přecitlivělost zubů na chladné , horké nebo naopak sladké či kyselé potraviny. Tato citlivost se znásobuje v případě, že máte „obnažené krčky“ nebo málo zubní skloviny, která váš chrup chrání jako štít. Dobrá zpráva je, že v tomto případě nepříjemný pocit často po chvilce odezní…

Autor videa, Rain Country, vám prozradí další bylinky, které vám uleví při bolesti zubů. Více na kanále YouTube.com.

Nejčastější příčiny

Ale jsou i horší scénáře… V jiných případech může bolest zubů hlásit zubní kaz. Ten se projevuje bolestivostí zubu při každém skousnutí. Někdy se také projeví citlivostí na studené či horké jídlo… Pokud ale kaz nezačnete řešit, může se z něj časem vyvinout zánět zubu nebo, nedej bože, i zánět dásní.

V takovém případě už nejde o žádnou legraci, protože bolest se většinou neodehrává jen na poli chrupu, ale může vám vystřelovat do ucha, čelisti nebo spánku. Záněty se většinou ozývají přes noc. A bohužel žádná „utěšovadla“ na ně nefungují.

Šalvěj jako dezinfekce

Pokud ale máte pocit, že bolest zubů není až tak silná, můžete si vypomoci bylinkami. Výhodou je, že jsou přírodní, fungují rychle a nestojí „majlant“. Pokud vás bolí zub a nechce se vám z nějakého důvodu k lékaři, můžete ho zkusit „utěšit“ bylinkami.

Jednou z první pomocí při bolesti zubů je nálev ze šalvěje, který je protizánětlivý. Jak si ho připravíte: 1 polévkovou lžíci listů (případně sušené bylinky) přelijte 150 ml vroucí vody a nechte 15 minut louhovat. Hotovým výluhem si vyplachujte každou hodinu ústa. Mělo by se vám ulevit.

Šalvěj má dezinfekční účinky.

Výplach z dubové kůry

Krvácí vám dásně? Na tuto „bolístku“ nejlépe zabírají třísloviny. Mají antiseptické a protizánětlivé účinky. Stahují a zpevňují dásně a zabraňují mikrobům dostat se dovnitř. Známou tříslovinou jsou třeba z dubové kůry.

Mrkvová šťáva jako první pomoc

Trápí vás záněty nebo afty? Nepříjemný pocit zmírníte, když ústa vypláchnete čerstvě vylisovanou mrkvovou šťávou.

Mrková šťáva tlumí bolesti zubů.

Česnek a cibule

Tato aromatická zelenina vám pomůže při bolestech zubů. Alespoň to tak bylo v době našich předků, kteří si bolavý chrup potírali šťávou z cibule nebo česneku.

Lékořice

Pokud vás pekelně bolí zuby, zkuste žvýkat kořen lékořice. Přestože na to nevypadá, má silné antibakteriální a protizánětlivé účinky. Dokáže nejen zmenšit vaši bolest, ale zároveň zklidnit i podrážděné sliznice. Určitě to vyzkoušejte, stojí to za to!

