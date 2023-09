3 ingredience a všechna špína z těla vyjde ven. Starý recept po babičce

Blíží se jedno z nejnáročnějších období v roce a zatěžkávací zkouška pro imunitu. Připravte svůj organismus na podzimní plískanice a dopřejte mu očistnou kúru podle starého receptu po babičce. S její pomocí vyženete z těla všechny nečistoty za tři dny a posílíte imunitu.

Vrtkavé podzimní počasí dokáže s imunitou pořádně zamávat. Období chřipek a školkových nemocí málokdo ustojí bez úhony. Pojďte se na podzim a zimu připravit a dopřejte svému tělu účinný detox, který vyžene ven všechnu špínu za pouhé tři dny a nastartuje obranyschopnost.



Není nutné sahat po chemii. Připravte si naprosto přírodní medicínu, která váš organismus zbaví všech nečistot. Z jakých ingrediencí se skládá? Podívejte se na videu z YouTube (kanál Just Cake It):

Jen dobré ingredience

Mix ingrediencí je naprosto dokonalý. Nejen, že pomůže z těla vyhnat všechnu špínu, dost možná díky této léčivé směsi zhubnete a budete se cítit mnohem lépe. Všechny suroviny důvěrně znáte a každá jednotlivá má blahodárné účinky na lidský organismus.

K přípravě přírodního léku si připravte hned dvě palice česneku, jenž je považován za jedno z nejčinnějších přírodních antibiotik a dokáže vyléčit spoustu neduhů, stejně jako čistí organismus a zbavuje jej škůdců, virů a bakterií. Stroužky česneku oloupejte a nasekejte je najemno. Zároveň podporuje hubnutí, takže pokud bojujete s přebytečnými kily, můžete spojit nastartování imunity, očistu těla i shození tukových polštářků. Česnek nasypejte do čisté uzavíratelné sklenice. Pak si vezměte k ruce 2 citrony. Důkladně je omyjte a nakrájejte je na kostky.

Citrony jsou plné vitaminů a antioxidantů. Zdroj: Shutterstock

Játra jako v bavlnce

Citrony jsou plné vitaminu C a jsou skvělým ovocem posilujícím obranyschopnost. Zároveň mají léčivé účinky na játra, zejména v případě, pokud jste to přehnali s alkoholem, nebo si čas od času skleničku dopřejete. Čistí také krev a detoxikuje organismus. Má blahodárný vliv na trávicí systém, příznivě ovlivňuje zdraví tlustého střeva. Jakmile máte ovoce nakrájené, přidejte je do sklenice k česneku.

Medový elixír nejen bojuje prosti škodlivinám v těle, pomůže i při posílení imunity a v případě nemoci zase zmírní její příznaky. Zdroj: Impact Photography/Shutterstock.com

Zlato ve sklenici

Citrony a česnek pak zalijte medem tak, aby suroviny byly ve zlatavé léčivé tekutině ponořené. I med je spojován se správným fungováním jater a má na něj velmi příznivé účinky. Kromě toho je med antibakteriální a asi vás nepřekvapí, že se jedná o jeden z nejúčinnějších přírodních léků. Vědecké studie potvrzují jeho příznivé účinky na funkci srdečního svalu – pomáhá při srdeční slabosti nebo arytmii, ale i při vysokém tlaku.

Zároveň med pomáhá při projevech nachlazení a usnadňuje odkašlávání a pomáhá při zahlenění. Navozuje klidný spánek a je skvělým pomocníkem ženám v menopauze. Lžička medu každý den pomáhá odstraňovat návaly a závratě. V neposlední řadě pak podporuje zdraví ledvin a vylučovacího systému. Všechny ingredience ve sklenici dobře promíchejte, sklenku uzavřete a nechte týden odpočívat na temném chladném místě. Pak pro blahodárnou směs najděte místo v ledničce a každý den před spaním si jí dopřejte jednu polévkovou lžíci.

Zdroje: www.cpzp.cz, www.vcelarstvi-domovina.cz