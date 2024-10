Jsem dermatolog a toto jsou šampony, které bych volila podle typu vašich vlasů

close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 8. 10. 2024 clock 6 minut video

Základem péče o vlasy je jejich mytí, ale šampon rozhodně není jeden. Jak si vybrat? Co doporučují dermatologové? Čeho se obávají a co by v šamponech být nemělo?

Své vědí dermatologové i kadeřnice Ať už máte vlasy jakékoli, typické je toužit po jiných. Jiná barva, jiná délka, kudrnaté nebo rovné ty všechny chceme. Často je to tím, že známe nevýhody našeho typu vlasů. Kdo má velmi jemné, touží mít alespoň husté a objemné kadeře nebo dokonce kudrnaté, jen ne zplihlé. Kudrnaté dámy zase vlasy natahují, protože vědí, jak nesnadno se s kudrlinami pracuje, kolik různých výrobků je třeba, abyste je alespoň spoutali do krásných lesklých loken, a ne nafouklého účesu typu afro. A tak dále. Zrzky chtějí být méně nápadné, brunety víc a všichni chtějí být blond. No, to je samozřejmě přehnané, ale jistě máte představu o všech možných a nemožných tužbách týkajících se účesů a vlasů. Jak se zorientovat mezi šampony na vlasy? Napoví vám také průvodkyně tímto příspěvkem z YouTube kanálu LOBEY. Zdroj: Youtube Šampon vybírejte podle typu vlasů a pokožky Jak tedy vybrat šampón? Ať už dáte na značku, cenu nebo přírodu, v každém případě je třeba zvolit šampon pro váš typ vlasů, respektive vlasové pokožky. I když stav samotného vlasu je také možné ovlivnit, je to především pokožka, která je suchá, mastná, citlivá. Právě zde dochází k růstu či vypadávání, a proto jde především o působení na skalp. Nezapomínejte na to také během mytí. Normální vlasy, respektive pokožku má skutečně jen málo kdo. Samozřejmě i pro tento typ vlasů existují přípravky a je vhodné používat jemné nedráždivé šampony, jsou to ale i takové šampony, které se doporučují pro každodenní mytí. Dejte si ale pozor na dětské šampony, které jsou často označované jako jemné, a přesto velmi vysušují. Pokud máte normální bezproblémové vlasy, pak gratulujeme, patříte do velmi malé skupiny vyvolených. Normální nebo také kombinovaná pokožka a vlasy se mastí až po dvou či třech dnech. Lidé se často domnívají, že mají mastnou pokožku a vlasy. Podle magazínu Byrdie jsou mastné vlasy ale takové, které je nutné mýt denně. Šampony na mastné vlasy mají jemné odmašťující schopnosti, ale neměly by vysušovat. Pokud budete na vlasy používat také různé masy a podobně, pamatujte, že extrémní vysušení vlasů rozhodně nijak nepomůže. Ke všem typům a stavům vlasů je třeba přistupovat citlivě. Trpíte-li seboreou i v tomto případě vás trápí mastn pokožka. Opačným extrémem jsou vlasy suché a ani ty nechcete. Suchá až svědivá pokožka není jediným příznakem. Suché vlasy jsou často velmi kudrnaté vlasy. Jisté máte kamarádku nebo dvě, které mají od přírody velmi kudrnaté vlasy a krepatění neboli anglicky „fizzy hair“ jim rozhodně není cizí. Právě ztráta hydratace způsobuje tento efekt. Šampony jsou proto často určené na suché a poškozené vlasy, protože je třeba zajistit hydratování vlasu, ke zlepšení jeho struktury i vzhledu. Suchá pokožka je také nejčastěji příčinou lupů, nicméně ty mohou být způsobeny i kvasinkovou infekcí. Pokud se však lupy objeví po změně šamponu, jde spíš o nechtěné vysušení než infekci. Majitelé citlivé pokožky jistě vědí, že ji mají. Výběr šamponu pro citlivou pokožku může být nesmírně náročný a nezbývá než vyzkoušet, co vám bude vyhovovat. Samozřejmě nejspíš to budou výrobky určené právně pro citlivou či alergickou pokožku, které se vyhýbají všem možným parfémům a i látkám, které mohou teoreticky způsobit podráždění. U ctilivé pokožky totiž není opatrnosti nazbyt. V případě lupů je rozhodně také o péči o pokožku. Nicméně nejsou lupy jako lupy. Šupinky kůže mohou být důkazem přítomnosti bakterií, ale i vysušené nebo citlivé pokožky. Proto je vhodné nejen vyzkoušet různé prostředky, ale konzultovat problém s dermatologem nebo kadeřníkem. Výrobky pro zplihlé či barvené vlasy dodávají vlasu péči ještě další rozměr. V případě zplihlých vlasů slibují objem, barveným zase lesk a zpomalení vymývání barvy. Důležitější je nicméně péče o masnou, suchou či citlivou pokožku. close info Shutterstock zoom_in Vlasy myjte teplou, ale ne horkou vodou. Šamponu není třeba velké množstí a ani není nutné každodenní mytí. Dermatologové upozňují na obsah nevhodných látek Z pohledu dermatologů nelze doporučit konkrétní značku nebo výrobek, ale je dobré vědět, co způsobují konkrétní látky v kosmetických přípravcích jako jsou šampony. Odborníci a specialisté z oboru dermatologie přírodní kosmetiku nezatracují, ale upozorňují, že ne všechna přírodní kosmetika je dostatečně testovaná a obávají se například alergických reakcí. Na druhou stranu také dermatolog a plastický chirurg Dr. Alexander Dane pro businessinsider.com uvedl, že obavy spojené s obsahem chemikálií v běžných šamponech nejsou překvapivé ani liché. Přiznává, že mohou být nejen příliš odmašťující, ale také vyloženě zdraví škodlivé. Ve spojitosti s tím začalo někteří výrobci uvádět, že jsou jejich produkty bez parabenů a podobně. Uvedl proto ty nejobávanější a také to, proč ve výrobcích jsou. Sulfáty jsou v šamponech, aby vytvářely pěny. Silně odmašťují a mohou proto narušit i přirozenou mastnotu pokožky a vlasu stejně jako přirozenou barvu vlasu. Někdy působí i dráždivě.

Parabeny vlasy odbarvují, mohou je dráždit a vysušovat. Navíc se odborníci také zabývají zabývají tím, zda nemohou přispět k rakovině.

Triclosan je chemikálie která v antibakteriální kosmetice prodlužuje její trvanlivost. Může být i v tekutých mýdlech či zubních pastách. Nicméně ovlivňuje hormonální rovnováhy.

Formaldehyd, ač je to karcinogen, může být obsažen také ve vlasové kosmetice, ale není to vyloženě běžné. Související články close Zdraví Experiment, který dokazuje, proč byste měli umývat plechovky ze supermarketů video close Zdraví Překvapivě rychlé řešení: Hubenější lýtka za 3 minuty. Je to snadné, podívejte video Zdroje: businessinsider.com, lovebeautyandplanet.in, dermatology.ca

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články