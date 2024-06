Jste to vy, kdo má na čele vyboulenou žílu nebo něco takového vídáte u někoho v rodině či přátel? I když to může vypadat všelijak, třebas i nebezpečně, většinou jde s spíš o banalitu. Určitě byste ale měli vědět, že vyboulení žíly se může týkat i různých zdravotních problémů.

Straší vás vyboulená žíla na čele?

Naše těla jsou si sice nesmírně podobná, ale samozřejmě se velmi liší. Stejně tak jako jsou žíly viditelné na rukou nebo jinde na těle, výrazně viditelné až vyboulené mohou být také kdekoli na obličeji, především na spáncích nebo blíž ke středu čela.

To, že jsou žíly viditelné je dané také tím, co jsme zdědili po svých rodičích. Jde nejen o to, jak je tvořené krevní řečiště, ale může se různit tloušťka kůže či barva pokožky, která modré žilky zvýrazní.

Může mít vysoký krevní tlak něco společného s vyboulenými žilami? Rozhodně. Václav Vocásek vám ve svém příspěvku z YouTube kanálu Václav Vocásek - čínské cvičení čchi kung ukáže několik cviků, kterými můžete s vysokým krevním tlakem bojovat.

Vysoký krevní tlak jen jednou z příčin vyboulení žil

Pokud se žilky vyboulí jen občas, může jít především o projev vysokého krevní tlaku, který rozhodně významně zviditelní žíly blízko pokožky. Vyšší krevní tlak nemusí být chronický problém či způsobený rozčílením.

Stejně tak zvýrazní a vyboulí žíly díky zvýšené činnosti srdce a vyššímu tlaku i jakákoli jiný fyzická aktivita. Cévy se rozšiřují, tlak stoupá a díky tomu dochází ke zvýšené distribuci kyslíku. Krevní tlak může zvýšit ale také obyčejné kýchání, smích i křik, případně bolest hlavy nebo zvracení.

Cévy a žíly se mohou rozšiřovat také vlivem hormonálních změn. Dobře patrné je to například během těhotenství, a i když jde především o viditelně výraznější žilky v oblasti prsou, žilky mohou být patrnější také na jiných částech těla.

Dalším důvodem znatelnějších cév a vyboulených žil na čele může být dehydratace. O pitném režimu se stále mluví, čas od času se ale podaří každému z nás na dostatek tekutin zapomenout. Určitě si dokážete představit, jak snadné je zapomenout, pokud jste velmi vytížení či zabavení okolním děním, pracovním vytížením či sportem.

Dehydratací se krev zahušťuje, což může také vést k rozšíření a zvýraznění žil. Dehydratace je rozhodně problém, na který byste si měli dát pozor, nicméně vyboulených žil se mohou týkat mnohem závažnější zdravotní problémy.

close info Troyan / Shutterstock zoom_in Typicky se problémy s žílami projevují na nohou, mohou však postihnout i další části těla.

Provází vyboulení žil i bolest nebo otok?

Pokud je vyboulení provázeno bolestí, otokem, změnou barvy kůže, ale také pocitem napětí a tepla, měli byste zbystřit. V postižení končetin se může dostavit také tvrdnutí svalů a pocit těžkých nohou či rukou. V těchto případech může být vydutí žil způsobené trombózou čili krevní sraženinou.

I když jsou vyjmenované průvodní symptomy poměrně dobře pozorovatelné, trombóza může být také zcela bezpříznaková, případně jsou projevy přisuzované náročné fyzické aktivitě a únavě svlastva.

Trombóza se často týká nohou a může jít o trombózu hloubkovou či povrchovou podle toho, které žíly jsou postižené. I když je trombóza možná kdekoli na těle, spíš než o cévy na čele může jít o žíly na krku.

