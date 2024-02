V mrazivých teplotách jsou příjemná vyhřívaná sedadla v autě k nezaplacení. Jejich používání nám však vždy nemusí přinášet je samá pozitiva, ale skýtá i některá nebezpečí.

Vyhřívaná sedadla jsou dnes výbavou skoro každého automobilu a mnozí si za ní i rádi připlatí. Poprvé se vyhřívání dostalo do automobilu v roce 1966, kdy ho jako příplatkovou výbavu dostal Cadillac DeVille Convertible. Od té doby prošlo dlouhým vývojem a stále častěji se mluví i o jeho jistých rizicích.

Pozor na vysoké teploty

Každý systém, který funguje správně, by měl sedala vyhřívat na 30 až 45 ° C. Pokud by byla teplota vyšší, hrozilo by při dlouhodobém sezení riziko popálenin třetího stupně. Některé testy ukázaly, že vzhledem k některým nedokonalým systémům, se sedadla dokázala prohřát i na nebezpečných 66 ° C. Proto by vyhřívaná sedadla neměli používat jedinci s posunutým prahem vnímání teplot. Každé vyhřívání by mělo mít autoregulační funkci, která ohlídá, že se nepřehřejete.

Vždy rozumná míra

Pokud se na vyhřívané sedačce rádi vyhříváte, držte se pravidla, že se nic nemá přehánět. Tuto výbavu však vždy používejte s rozumnou mírou. Organismus by mohly ohrožovat zdravotní potíže, které se mohou vyvinout pozvolna.

Muži, buďte na pozoru!

Týká se to především mužů, kterým hrozí riziko poškození vnitřních a pohlavních orgánů. Ohrožena je i jejich plodnost. Pro růst a vývin spermií je ideální teplota kolem 36 °C, ovšem během dlouhého sezení v autě na vyhřívané sedačce se teplota intimních partií zvyšuje. Produkce spermií vyžaduje, aby varlata byla chladnější než zbytek těla.

Nástrahy číhají i na ženy

Sezení na vyhřáté sedačce ohrožuje i zdraví některých žen. Vytápění totiž vytváří ideální klima pro množení kvasinek a bakterií. Proto by měly být velice opatrné ženy, které trpí na různé mykózy a infekce. Pokud tedy trpíte nějakým intimním problémem, na vyhřívaná sedadla rovnou zapomeňte.

Pacienti s osteoporózou

Na pozoru by měly být i jedinci trpící osteoporózou. Nadměrné teplo nemá totiž na kosti blahodárný vliv, a tudíž vytápění sedaček v autě k léčbě řídnutí kostí nijak neprospěje, spíš naopak.

Teplotní šoky a další neduhy

Přehřátí sedacích partií často způsobuje i další zdravotní nesnáze. Proto byste měli vytápění sedaček zapínat vždy jen na nezbytně dlouhou dobu a nikdy na nejvyšší stupeň. Jakmile se místo prohřeje, výhřev vypněte, nebo udržujte teplotu pouze na nejnižším stupni. Při déletrvajícím prohřívání svalů a následným přesunem do chladu riskujete nejen prochladnutí, ale i bolesti zad, hemeroidy a různé kožní defekty.

