Co se stane s vaším tělem, když budete denně nosit vysoké podpatky? Podívejte se

Krásné štíhlé nohy jsou snem každé ženy a některé si k nim pomáhají nošením vysokých podpatků. Co si budeme vykládat, na nádherné ženě skvěle padnoucí střevíčky s podpatkem vypadají božsky. Druhá věc však je, že vaše tělo touto krásou nesmírně trpí. Na co všechno má nošení vysokých podpatků vliv?

Vysoké podpatky podtrhují krásu ženy, ale pokud je budete nosit každý den, můžete si zadělat na vážné zdravotní potíže. Jak vysoké podpatky a jak často je vhodné je nosit, abyste si nepoškozovaly zdraví?

Nošení vysokých podpatků totiž neznamená jen bolest nohou po celém dni v práci nebo křeče. Krása na vysoké noze toho má na svědomí mnohem víc.

Pro krásu se trpět nemusí

Oblíbená slovní hříčka, že se pro krásu musí trpět, by se rozhodně neměla brát tak vážně. Naopak. Všichni chceme vypadat dobře, ale neměli bychom kvůli tomu hazardovat se svým zdravím, nebo si ho dokonce ničit. To platí i v případě nošení hodně vysokých podpatků. A to ani v případě, že máte v práci podpatkový dress code.

Vysoké podpatky jsou pro každodenní nošení velkým zdravotním rizikem. Zdroj: Shutterstock

Co způsobují?

Vysoké podpatky enormně zatěžují pohybový aparát. Negativně ovlivňují chodidla, Achillovu šlachu, kotníky, lýtka, ale také kolena a celá záda. Chůze na takových botách je zcela jiná než v běžných pohodlných teniskách. Aby ženy vyrovnaly vysokou polohu paty, soustřeďují těžiště na přední stranu chodidla, tedy na bříška chodidel, a tlak není rozložen rovnoměrně. S tím souvisí i zcela jiné, špatné držení těla, které enormně zatěžuje záda a zádové svaly, což pak často vede k bolestem zad a potížím s páteří.

Častější zlomeniny

S častým nošením vysokých podpatků se také zvyšuje četnost zlomenin. Ani ne tak kvůli tomu, že by majitelky bot neuměly v botách chodit. Naopak to souvisí se skutečností, že se změnou těžiště se mění i rozložení podkožní tukové tkáně ve spodní části chodila v neprospěch drobných kůstek. Ty pak nejsou tolik chráněné a při neopatrném našlápnutí může snadno dojít k jejich fraktuře. Kromě toho takové boty rozhodně neposkytují noze dostatečné pohodlí. Lodičky či sandály bývají velmi úzké, aby noha vypadala ladně, to však může vést až k viditelné deformaci nohou.

Často nezůstane jen u bolesti nohou, namáhaný je celý pohybový aparát. Zdroj: Shutterstock

Jak z toho ven?

Podpatky vám nedělají dobře, ale kvůli práci je nosit musíte? Vybírejte alespoň takové boty, které budou pohodlnější – ty s kulatou špičkou, ortopedickou vložkou a nízkým širokým podpatkem, který poskytne noze větší oporu.

