Johana Dahlová 25. 2. 2024

Víte, že máte sklony k vysokému cholesterolu, ale modlíte se, aby to nebylo tak špatné? A věděli byste, jakými obtížemi nemocní většinou trpí? Když to dojde daleko, tak jsou to často nohy, které prozradí zúžení cév. Nedpodceňujte vysoký cholesterol!

Co víte o cholesterolu? Chodíte pravidelně na preventivní prohlídky a myslíte, že máte zdraví pevně ve svých rukou? Některé zdravotní problémy jsou již natolik proslulé, že by každý z nás dokázal říci, co by snad mohlo být jejich typickým projevem. Jenže nejsme lékaři a specialisté na lidské tělo, a tak se bez řádného vyšetření můžeme jen domnívat, co by nám mohlo být. Věděli byste, jak se může projevovat vysoký cholesterol? Poslechněte si, co říkají o vysokém cholesterolu a ateroskleróze ve videopříspěvku z YouTube kanálu IKEM Praha. Na otázky Markéty Šenkýřové odpovídá prof. Rudolf Poledný z Laboratoře pro výzkum aterosklerózy IKEM. Zdroj: Youtube Vysoký cholesterol není strašákem bezdůvodně Vysoký cholesterol, který je také označovaný jako hypercholesterolemie, vypovídá o vyšší než zdravé hladině cholesterolu v krvi. Cholesterol je tuková látka, která je nezbytná pro různé tělesné funkce. Díky ní může docházet k produkci hormonů, vitaminu D a žlučových kyselin, které pomáhají při trávení. Jako všeho i cholesterolu musí být tak akorát. Zvýšená hladina rozhodně žádoucí není a může vést k řadě zdravotních problémů, včetně kardiovaskulárních onemocnění. Vysoká hladina cholesterolu obvykle sama o sobě nevyvolává žádné problémy, proto se někdy označuje jako „tichý“ stav. Časem ale může přispět k rozvoji dalších zdravotních problémů s konkrétními projevy a těch už si neleze nevšimnout. S vysokou hladinou cholesterolu se spojuje především ateroskleróza čili hromadění se plaku v tepnách. Takový plak se skládá z cholesterolu a dalších látek, které společně tepny zužují a zabraňují tak průtoku krve. close info shutterstock zoom_in Zužování cév představuje velký problém, který také souvisí s vysokým cholesterolem. Bolesti a křeče nohou i další symptomy na dolních končetinách Při velmi vysoké hladině cholesterol a zúžených cévách se může objevit i konkrétní symptorm, který lze zaměnit za příznaky obezity a cukrovky nebo také pouhého nedostatku hořčíku. Jde totiž o křeče v nohou, které se často objevují v noci během spánku. A nejen to. Nohy mohou být také necitlivé, oslabené a pohyb je náhle náročný. Mnozí nemocní také upozorňují na až palčivou bolest dolních končetin i při kratičké chůzi nebo také odpočinku. Zatímco při chůzi si člověk jen těžko od bolesti uleví, během spánku je možné špatně prokrvené nohy položit schválně níž než srdce. Nohu spusťte dolů z postele, spěte v polosedě nebo pořiďte molitanovou podložku uříznutou do klínu, aby i při pohodlném spánku byly nohy níž. Nedostatečné prokrvení končetin se může projevit také nepřirozeným zabarvením nehtových lůžek či kůže na nohou. Dokonce se zpomaluje i růst nehtů a kůže je napjatá a lesklá. Dostavuje se také pocit chladu, který je typický například pro osoby s nízkým tlakem. Oproti tomu při vysokém cholesterolu a ateroskleróze je tlak vysoký, protože je krev tlačena zúženými tepnami. Onemocnění tohoto typu je možné potlačit, a především mu předejít zdravým životním stylem. Nejde jen o jídelníček a pohyb, které hrají velmi důležitou roli. Dalším zásadním problémem je také kouření, které značně přispívá k redukci „dobrého“ DHL a zvýšení „špatného“ LDL cholesterolu, v moha směrech negativně ovlivňuje krevní oběh a přímo se podílí také na ucpávání tepen. Související články close Zdraví Nedaří se vám snížit horečku? Přiložte si tuto zeleninu na chodidlo a do rána jste fit video close Zdraví Toto jsou podle odborníků ty nejzrádnější potraviny pro slinivku video Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, health.com

