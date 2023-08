Vysoký cholesterol je vidět na nohou. Podívejte se, zda nemáte tyto příznaky

Proč tělo potřebuje cholesterol a proč je pojmenování symptomů příliš vysoké hladiny této látky složité? Odborníci znají odpovědi na řadu otázek týkajících se cholesterolu, nicméně testování je stále nutné k odhalení skutečného stavu hladiny vašeho cholesterolu, i když některé příznaky přece jen mohou napovědět. Třeba ty na našich nohách.

Obáváte se vysokého cholesterolu?

Ještě před několika málo dekádami byl strašákem prostě cholesterol. Co jíst a co ne, zda vás tři vejce denně zabijí nebo jak vlastně cholesterol funguje, bylo velkým tématem. Informace o tom, jak cholesterol v těle funguje a proč je důležitý, byly známé, ale ne dostatečně detailně, abychom věděli o takzvané dobrém a špatném cholesterolu.

Strašák cholesterol je pro tělo nezbytný

Špatný cholesterol označovaný jako LDL z anglického low-density lipoprotein je nebezpečný, protože může vést k vytvoření tzv. aterosklerotických plátů, které vedou ke zúžení a zhoršení průchodnosti cév. Dobrý HDL cholesterol z high-density lipoprotein naopak odstraňuje přebytečné množství cholesterolu a vrací jej zpět do jater.

Odborníci proto sledují hladinu obou těchto látek a dokud je člověk zdráv, jeho tělo s oběma pracuje v harmonii a dokáže si cholesterol regulovat. Ten je navíc pro tělo nezbytný. Také on se totiž podílí na zdravé stavbě buněk. Na cholesterolu je závislá také tvorba mnohých hormonů, a to jak kortizolu, tak i testosteronu nebo estrogenu a progesteronu, játra potřebují cholesterol k tvorbě žluči a tak dále. V žádném případě tedy nejde o látku, která by v těle neměla být, nicméně může stát za různými zdravotními riziky, a to především ve vyšším věku, proto je nutné jeho hladinu monitorovat.

Vysoká hladina LDL může souviset s mnoha faktory. Například s nesprávným stravováním a obezitou, ale také nedostatkem pohybu, kouřením, diabetem, hormonální nerovnováhou a stresem, též genetikou a i stárnutím.

Vysoká hladina cholesterolu je v současnosti častým problémem, který ohrožuje cévy celého těla. Zdroj: profimedia.cz

Které příznaky signalizují vysoký cholesterol?

Symptomy, které provázejí vysoký cholesterol existují, ale jen na základě těchto příznaků se nedá jednoznačně říci, že jde právě o tento zdravotní problém. Spíš jsou tedy náznakem toho, že by mohlo jít o problémy spojené s vysokou hladinu cholesterolu.

Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě vysoká hladina LDL projevuje na snížené funkci cév, mezi projevy mohou patřit také změny ve vidění, pokud ovlivňují oční cévy. Bolest na hrudi se objevuje v případě kornatění arterií nebo také na změnách a bolestivosti chůze.

Na nohách je možné někdy sledovat také bledé až namodralé zabarvení díky nízkému prokrvení, neprůhledné nehty, špatně se hojící rány či chybějící ochlupení nohou.