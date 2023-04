Vývar z kostí: Co se stane s tělem, když si ho dáte denně na lačno? Zázrak!

Silný masový vývar nebo vývar z kostí je grál zdraví v misce. A to doslova. Jeho zdravotních účinků si byli vědomi už dávní léčitelé a zdravotní účinky poctivého masového vývaru jsou opěvovány po staletí. Vždyť i některé asijské kultury, které se pyšní dlouhověkostí své populace, jsou zvyklé jako první jídlo dne konzumovat silný vývar!

O spoustě potravin nebo pokrmů se tvrdí, že jsou studnicí zdraví, u vývarů to ale platí mnohonásobně. Poctivý silný vývar v sobě ukrývá tolik benefitů pro zdraví, že byste jej měli konzumovat nejlépe s železnou pravidelností a mít jej po ruce každý den. Blahodárných účinků vývarů si byli vědomi léčitelé napříč dějinami. Nejlepší kuchařská esa se bez nich ve své kuchyni neobejdou. Jakmile se o někoho v rodině pokoušelo nachlazení, první, co babičky udělaly, založily na poctivý drůbeží vývar.

Účinků vývaru na zdraví je nespočet

Jeho lahodná chuť je už jen třešnička na dortu k celkovému obrazu. Mnohem zajímavější jsou zdravotní účinky, které vývar má, a zdaleka se netýkají jen projevů nachlazení.

Poctivý silný vývar umí doplnit tělu chybějící minerální látky a stopové prvky. Zejména doplní velmi potřebný hořčík, jehož deficit se projevuje únavou, nesoustředěností a křečemi.

Vyžeňte záněty a zlepšete klouby

Dlouho tažené poctivé vývary podle vědeckých studií dokážou z těla vyhnat nejrůznější záněty. A to díky množství minerálů, které se během vaření uvolňují ze zeleniny i kostí. Zároveň se tam uvolňují sloučeniny s protizánětlivým účinkem, jako jsou chondroitin a glukosamin fosfáty. Ty zase pomáhají zlepšovat kvalitu kloubů a chrupavek.

Pravidelná konzumace vývaru může výrazně vylepšit střevní potíže. Zdroj: Voyagerix / Shutterstock.com

Zdravá střeva

Možná vás to překvapí, ale konzumace poctivého vývaru udrží vaše zažívání jako v bavlnce. Klíh uvolňující se dlouhou tepelnou úpravou do pokrmu má blahodárné účinky na střevní stěnu, opravuje ji, kde je potřeba, a zároveň ji posiluje. Proto by se měl vývar stát nepostradatelným pokrmem v jídelníčku lidí, jež trpí chronickými záněty střev, anebo syndromem propustného střeva, kdy orgán není schopen vstřebávat potřebné látky a naopak dále do organismu propouští ty, co měl zachytit.

Krása v misce

O tom, že polévka je grunt a dobrý vývar obzvlášť, věděly i naše babičky, které jej konzumovaly pravidelně. Dost možná také tušily, že lahodný zlatavý pokrm prospívá nejen jejich kloubům a imunitě, ale také pečuje o jejich krásu. Kolagen, který se do tekutiny uvolní dlouhým vařením, pak pečuje také o kvalitu vlasů, nehtů, ale i pokožky, jíž dodává pevnost a napomáhá i v boji s celulitidou.

Silný vývvar je chuťový zázrak a zdravotní poklad. KLidně jej můžete zamrazit a mít jej připravený na horší časy. Zdroj: Ahanov Michael / Shutterstock.com

Jak na poctivý vývar?

Uvařit poctivý a silný vývar není jen tak. Nestačí vzít pár skeletů, zalít je vodou a po hodině si myslet, že je hotovo. Abyste z vývaru získali to nejlepší, je nutné ho hezky hýčkat a nespěchat na něj. Vybírat ty nejkvalitnější suroviny, chcete přeci organismu dodat porci zdraví a síly, nikoliv odpadu. Použít můžete drůbeží maso, ale i hovězí a vepřové. Vždy s kostí.

Vybírejte drůbeží skelety, stehna, ale i celou drůbež, maso se dá obrat a použít jinak. Z hovězího je nejvíce ceněna oháňka, ale poradíte si i se žebry a hlavně nezapomeňte na kosti morkové. Bez nich by nebyl vývar vývarem. Vepřový vývar se zase tak často nedělá a je to škoda. Dobrota z nožiček či kolene dodá vašim kloubům a pohybovému aparátu neuvěřitelnou vzpruhu.

Maso i kosti předem zapečte v troubě, aby chytly barvu. Chuť vývaru bude mnohem silnější. Přihoďte kořenovou zeleninu, nové koření a bobkový list, který má také skvělé zdravotní účinky. Zalijte vodou, počkejte, až se začne obsah hrnce vařit, a plamen ztlumte na minimum. Nechte jen líně probublávat a alespoň 12 hodin si svého pokladu vznikajícího na plotně nevšímejte. Po uplynulé době budete muset vývar přecedit. Dochuťte jej, přidejte čerstvou zeleninu dle vlastních preferencí a nechte ji ještě ve vývaru změknout.

