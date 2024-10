Chcete se dozvědět, za kolik dní abstinence se vyčistí játra od alkoholu? Odborníci mají jasno!

Játra jsou jedním z mála orgánů v těle, které mají schopnost regenerace. Znamená to, že dokáží za jistých podmínek obnovit poškozené buňky. Nicméně i tato schopnost má své limity a určitě není nekonečná. Jedním z nejdůležitějších kroků k obnově jater je abstinence od alkoholu. Čím déle nebudete pít alkohol, tím lépe. A za jak dlouho se postižená játra regenerují?

Co se děje s tělem, když přestanete pít alkohol? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Jirka vysvětluje věci:

Dopřejte játrům detox

Pravidelná konzumace alkoholu škodí ze všech tělesných orgánů nejvíce játrům, a to i v případě, že jej nepožíváte denně a jen v přiměřeném množství. Faktem je, že odmlka od alkoholu na libovolnou dobu je vždy prospěšná.

Odborníci došli k závěrům, že částečné uzdravení jater začíná několik týdnů poté, co přestanete pít. Vždy se jedná o individuální stav, závislý na různých osobních faktorech, ale zpravidla nastává zlepšení po 2 až 3 týdnech.

Slovo odborníka

„Pokud se vyskytnou nějaké komplikace související s poškozením, vždy záleží na tom, jak velké škody již byly způsobeny,“ vysvětluje specialistka na játra Christina Lindenmeyer, MD.

close info Explode / Shutterstock zoom_in Játra mají ohromnou regenerační schopnost, přesto nejsou nezničitelná.

Jak alkohol působí na játra?

V játrech jsou enzymy, které pomáhají rozkládat různé toxiny v těle, a to včetně alkoholu. Krátkodobě se přes vaše játra zpracuje asi za hodinu. Stav opilosti je vlastně známkou toho, že jsou játra příliš přetížená na to, aby alkohol zpracovala a dostává se do krevního oběhu. Jednoduše řečeno – nestíhají a jsou zahlceny příliš velkým množstvím toxinů. Dlouhodobé užívání alkoholu pak může způsobit vážné poškození jater.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in V důsledku dlouhodobého užívání alkoholu se mohou objevit některé zdravotní problémy a nemoci.

Rizika pití alkoholu

V důsledku dlouhodobého užívání alkoholu se mohou objevit některé zdravotní problémy a nemoci. Nejčastější potíží je například žloutenka, tmavá moč, otoky nohou a kotníků, bolest břicha, chronická nevolnost nebo únava, svědění kůže, gastrointestinální krvácení, tukové onemocnění jater nebo cirhóza.

Co k detoxikaci jater pomáhá

Kromě abstinence alkoholu je pro zdravá játra velice důležitý i zdravý jídelníček. „Nutriční terapie je velmi důležitá, pokud jde o výživu jater a dodání stavebních kamenů, které potřebují k obnově," říká Dr. Lindenmeyer. Odborníci například doporučují středomořskou stravu, která podporuje celkové zdraví. Jezte tedy ryby a mořské plody a dostatečné množství čerstvé zeleniny a ovoce.

Zdroje: www.health.clevelandclinic.org, www.puravia.cz, www.d-sport.cz