Proč na noc přikládat na chodidla cibuli a na jaké choroby to pomůže?

Cibule se používá hojně nejen v kuchyni ale i v medicíně. Je součástí výroby tradičních domácích léků. Pokud ji dáte do ponožek ulevíte svým chodidlům i celému tělu. Podle tradiční čínské medicíny dokáže tělo vstřebat léčivé látky z cibule nejlépe právě skrze chodidla.

Zelenina plná vitamínů



Cibule kromě alicinu, látky která má silné antibiotické účinky, je plná i o další léčivé látky se silnými jako je kyselina listová, vitaminy C, E, B a karoteny. Dále obsahuje minerály, jako je železo, síra, fosfor, hořčík, sodík, měď, vápník a jod. Na chodidlech se nacházejí podle čínské medicíny meridiány - dráhy, jimiž proudí životní energie a tvoří ucelenou síť spojující jednotlivé orgány. Když se na ně přiloží cibule, dostanou se její léčivé vlastnosti skrze meridiánové dráhy do příslušných orgánů a mohou zmírnit horečku, příznaky nachlazení, chřipky i angíny.

Obří cibule Zdroj: forben/Shutterstock.com

Cibule pomůže od bolesti.Zdroj: Pinterest

Jak na to



Způsob, jak toho docílit je velmi jednoduchý. Nakrájená kolečka oloupané syrové cibule vložte na noc do ponožek, pokud nechcete ušpinit své ponožky zabalte nohy s cibulí do potravinové fólie. Plátky cibule by měly těsně přiléhat zespodu na chodidlo. Ráno cibuli vytáhnete z ponožek nebo fólie a vyhodíte do koše. Opakujte každou noc, dokud příznaky nezmizí. Tento zábal při nachlazeních či virózách uleví i dětem, těm stačí obklad dvě tři hodiny, kvůli citlivosti dětské kůže se více času nedoporučuje.

Léčba kožních onemocnění

Cibuli zevně užívanou i pro úlevu od otoku a zarudnutí při výronech a pohmožděninách a také k léčení kožních potíží, jako jsou plísně nebo bradavice, ty se často vyskytují na chodidlech a prstech na nohou. Nemocné místo by se mělo podle dávných receptur potřít kaší z drcené čerstvé cibule, na nemocném místě by se měla kaše nechat několik hodin působit a poté omýt.