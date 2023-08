Fantastický lék na záděry u nehtů vám nejspíš právě kvete na zahradě

Chcete mít krásné ruce se zdravými nehty, které nehyzdí nepříjemné a zdraví nebezpečné záděry? Využijte léčivý měsíček a vyrobte si z něj úžasnou domácí mast.

Záděry. Na první pohled banální drobný problém, který však mnohdy může vyústit ve značnou zdravotní komplikaci, kterou je infekce a zánět. Předejděte proto tvorbě záděr správnou péčí o ruce a nikdy nezanedbávejte jejich včasné a řádné ošetření. Velice snadno byste mohli skončit i na chirurgii. Dokonce teď můžete využít květinu, která vám možná roste na zahradě a teď je v plném květu, a tou je měsíček lékařský.

Co je to záděra

Jedná se o drobné poranění pokožky, které má zpravidla tvar odtrženého trojúhelníčku kůže v okolí nehtů. Dochází k tomu často proto, že má v těchto místech kůže jen nepatrnou ochrannou vrstvu tuku a velice snadno a rychle se vysušuje. Ve větším procentu se záděry vyskytují u žen.

Rizikovým faktorem bývá práce, při níž se ruce vysušují ještě mnohem rychleji než normálně, ale i okusovaní nehtů. Zbavte se tedy tohoto problému rychle a efektivně, a to pomocí bylinkové masti, která bude místo řádně zvlhčovat. Účelem je, aby se v těchto místech kůže změkčila a lépe hojila.

Odtrženou část kůže byste měli co nejdříve odstřihnout Zdroj: Profimedia

Jak záděry ošetřovat

Odtrženou část kůže byste měli co nejdříve odstřihnout, a to dezinfikovanými manikurními nůžtičkami. Měly by být špičaté a dostatečně ostré, abyste záděru ještě více nezatrhli. Je dobré ještě před tím pokožku prstů namočit do malého množství teplé vody s přísadou oleje, který pokožku změkčí.

Následně byste měli místo vydezinfikovat a potřít hojivou mastí a přelepit náplastí, a to každou noc, dokud se ranka zcela nezahojí. Přes den, pokud máte ruce v čistém prostředí, náplast odstraňte, aby mohla pokožka dýchat. Pokud si budete muset ruce máčet, tak vždy jen v ochranných rukavicích, aby se do rány nedostala případná infekce.

Nikdy neokusovat!

V žádném případě si záděry nikdy neokusujte, mohli byste si je ošklivě zatrhnout a celou situaci jen zhoršit.

K ošetřování záděr si můžete vyrobit hojivou mast z měsíčku lékařského. Zdroj: Zuzana Bohdalová / Foto

Domácí měsíčková mast

K ošetřování záděr si můžete vyrobit hojivou mast z měsíčku lékařského. Její příprava je snadná a zvládne ji opravdu každý. Budete potřebovat tak 4 plné hrsti měsíčku, využít můžete jak květy, tak i listy a stonek. Rostlinu posekejte nadrobno.

Do hrnce si dejte buď 250 g vepřového sádla, použít však můžete i klasickou žlutou vazelínu a ve vodní lázni nebo na mírném stupni plotýnkyzvolený tuk rozpusťte. Následně přisypte nasekaný měsíček a zahřívejte zhruba 20 minut. Pak nechte směs vychladnout a nechte bylinku macerovat do následujícího dne.

Mast opět rozehřejte a přeceďte přes jemné sítko či plátýnko, aby vám zůstala čirá tekutina. Naplňte do připravených uzavíratelných kelímků a uchovávejte na tmavém a chladném místě.

