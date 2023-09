Jak se zbavit zadní rýmy: Naše babičky na ni měly své tajné fígle

Trápí vás zadní rýma? Zkoušíte první poslední a nic nepomáhá? Vyzkoušejte běžné bylinky a triky našich babiček, uleví vám a pomohou i s rychlejší rekonvalescencí.

Co to ta zadní rýma vůbec je? Přesně ten stav, kdy máte rýmu, ale neteče vám z nosu. Rýma přímo z nosních dutin stéká přímo do krku, což je ohromně nepříjemné a zbavit se tohoto problému je poněkud obtížné. K tomu se dříve nebo později přidá také vykašlávání, někdy i chrapot nebo vysoká teplota. Jako příčiny se uvádí celá řada problémů. Rýma může být virového i bakteriálního původu, může zasáhnout také dutiny, ale i kdy byla bývala třeba alergická v těchto všech případech a také jako prevence vám mohou pomoci výplachy solným roztokem.

Co vyzkoušet?

Výplachy dutin jsou však jen jednou z možností, jak se k problému postavit. Zatímco v konvičce nebo lahvičce určené pro výplachu dutin se používá solný roztok, pro potřebu léčby zadní rýmy, ale také rýmy jako takové můžete použít bylinky, a to minimálně dvojím způsobem. Ve hře jsou bylinné nálevy určené k inhalaci par, ale také čaje. Bylinky, které se na rýmu doporučují, fungují nejen protizánětlivě a antibakteriálně, ale také pomáhají s uvolňováním hlenů, případně i vykašláváním. Které to jsou?

Inhalace může pomoci i při zadní rýmě. Zdroj: New Africa/Shutterstock.com

Vhodné bylinky

Jak už bylo řečeno, při takové rýmě potřebujeme, aby bylinky působily ne na jednu, ale hned na několik obtíží. Ideální jsou proto i bylinkové směsi. K inhalaci par se hodí směs mateřídoušky nebo tymiánu a jitrocele. Oblíbený je také heřmánek, případně máta či lichořeřišnice nebo aromatická levandule. Bez horké vody a ručníku přes hlavu pomáhají také pomačkané nebo posekané lístky pravého rýmovníku, ale i ty můžete nahrubo nasekat a vhodit do horké vody, jejíž páry budete inhalovat.

Na čaj

Do čaje na uvolnění hlenů se používá šalvěj, která má zároveň silně dezinfekční účinky, proto je počet šálků na den omezený. Tymián nebo mateřídouška a také dobromysl. Bezový květ i plod se používá při horečkách a kašli, ale také při zahlenění a rýmu v dutinách. Využít můžete také rakytník či heřmánek.

