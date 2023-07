Zadní rýma zmizí za pár dní. Kapky, které na ni působí zázračně snadno vyrobíte

Zadní rýmu jen tak nevysmrkáte, ale už naše babičky na ni znaly dokonalý přírodní lektvar. Používaly dubové kapky! Pokud je chcete mít doma v lékárničce, máme pro vás recept, podle kterého si je můžete snadno připravit.

Trápí vás občas zadní rýma, která nejde pořádně vysmrkat a stéká do krku? Na tuto nesnázi perfektně fungují dubové kapky. Jsou účinnou ochranou sliznic a kůže. V současné době si je můžete pořídit v lékárně i na internetu, ale pokud nechcete zbytečně utrácet a mít domácí produkt, vyrobte si domácí verzi.

Zadní rýma

V podstatě se jedná o nejčastější průvodní jev zánětu nosohltanu či vedlejších nosních dutin. Hleny z nosní sliznice stékají samovolně do krku a způsobují nepříjemné pocity. Způsobují tak škrábání v krku a kašel. Tuto situaci může vyvolat nachlazení či alergické reakce na vnější okolí, může jít také o potíže s nějakou mechanickou překážkou či nosní mandlí.

Odvar z dubové kůry, bohatý na třísloviny, pomáhá stahovat a hojit. Zdroj: Shutterstock.com / EKramar

Dubové kapky alias dubovky

Dubové kapky jsou vlastně extrakt z dubové kůry. Nacházejí se v nich třísloviny neboli taniny, jež reagují s bílkovinami, které srážejí. Díky tomuto účinku stahují nejen povrch sliznic, ale také pokožky. Tyto kapky mají navíc silné protizánětlivé a dezinfekční účinky. A hodí se nejen na zadní rýmu, ale i na mnoho dalších nesnází a poranění.

Kde sehnat dubovou kůru

Pokud byste si dubovou kůru chtěli pořídit v přírodě, sbírejte jen tu z mladých větví. Můžete si ji však koupit i v lékárně, kde máte stoprocentní jistotu, že byla dubová kůra správně sbírána i nasušena.

Recept na domácí dubové kapky

Na výrobu jsou tyto kapky velice snadné. Stačí, když smícháte 20 gramů sušené kůry (či pupenů) se 100 ml 40% až 60% alkoholu a necháte tuto směs zhruba 14 dní louhovat. Nálev byste měli každý den lehce protřepat. Po uplynutí náležité lhůty přeceďte roztok přes plátýnko do tmavé lahvičky.

Posilte dubové kapky vincentkou

Pokud chcete opravdu urychlovací lék na zadní rýmu, udělejte si léčivý roztok do prázdného a vymytého obalu od nosních sprejových kapek. Nalejte si do něho vincentku a kápněte do ní 5 až 7 dubových kapek. Používejte stejným způsobem jako nosní kapky 2 až 3krát denně po dobu 7 až 10 dní.

Na výrobu jsou dubové kapky velice snadné. Zdroj: shutterstock

Do kabelky, na výlet i na dovolenou

Dubové kapky jsou nepostradatelným vybavením nejenom domácí lékárničky, ale hodí se vám i mimo domov. Pomohou při mnoha nesnázích například při ošetření otevřených ran, v boji proti mnoha virům, bakteriím i plísním. Fungují perfektně i na hmyzí štípance včetně klíšťat.

