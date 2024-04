Máte neustále ucpaný nos, špatně se vám dýchá, jste unavení, ale přesto se nemůžete pořádně vysmrkat, aby se dýchací cesty náležitě uvolnily? Pak je patrně na vině takzvaná zadní rýma, která vyžaduje specifický přístup. Podívejme se, jak co nejlépe zatočit s jejími příznaky.

Onemocnění, nebo lépe řečeno stav, který známe pod laickým označením “zadní rýma”, je vlastně projev zánětu nosohltanu nebo vedlejších nosních dutin, ale může se objevit i při dalších nečekaných stavech organismu.

Jasné je, že se tohoto stavu chceme zbavit co nejrychleji, protože ucpaný nos, který mohou provázet až bolesti hlavy, v krku, nebo dokonce uší, není nic, co bychom si rádi “pěstovali”.

Naučte se uvolnit nos během pár minut podle youtubového videa na kanálu Jóga pod avokádem:

Zdroj: Youtube

Nezapomeňte na lékaře

Máte-li pocit, že vás postihl právě tento problém, bude nejlepší v první fázi zajít za obvodním lékařem, který rozhodne, co dělat dál.

Pokud by se jednalo o důsledek virové infekce, nemá smysl nasazovat antibiotika, která by v takovém případě stejně nepomohla, jen by snižovala účinnost dalších případně nutných léků na stejné bázi. Nevyžadujte proto po lékaři antibiotika ve chvíli, kdy se rozhodne, že nejsou nutná.

Dobře ví, co dělá a dokáže vám pomoci i jiným způsobem. Naopak ve chvíli, kdy se rozborem zjistí přítomnost škodlivých bakterií, jež záněty způsobují, je na antibiotika ten pravý čas.

Osvědčené babské rady

Ať už lékař rozhodne o jakémkoliv způsobu léčby, i my sami, jako pacienti, můžeme svým dílem přispět k jejímu uspíšení. Samozřejmě jde v první řadě o důsledné dodržování rad odborníka, ale pak také můžeme vyzkoušet některé osvědčené “babské” rady.

Uvědomme si nejprve, že je naše tělo při každé i té sebemenší infekci zatěžováno víc než obvykle. Musí se bránit nečekanému útoku neviditelných nepřátel a my bychom mu k tomu měli dát dostatek příležitostí. Snižme proto v takovou chvíli svoji běžnou zátěž, pokud je to jen trochu možné, zůstaňme doma a omezme fyzické aktivity.

close info Shutterstock zoom_in Léčivý proces můžeme podpořit inhalací páry s přídavkem esenciálních olejů.

Voda je důležitá

Zadní rýmu jen těžko vyléčíme bez dostatečného přísunu tekutin, které pomáhají ředit hutnější a těžko odstranitelný hlen, který ucpává dýchací cesty. Tento proces můžeme také podpořit inhalací páry s přídavkem esenciálních olejů.

Nejenže voní, ale hlavně také skutečně pomáhají. Postup si jistě pamatuje ještě z dětství. Horký roztok nalijeme do odpovídající nádoby a inhalujeme po dobu několika minut, přičemž účinek můžeme zvýšit obyčejným ručníkem přehozeným přes hlavu, který nedovoluje léčivým párám unikat mimo dosah našeho nosu…

Pomůže i zvlhčovač vzduchu

Důležité budou také vyšší dávky vitamínů než v době, když jste zdraví. Jde hlavně o vitamín C, který můžeme, jak dobře víme, získat třeba z citrusů. Důležité jsou také vitamíny ze skupiny B, ale také minerály jako je zinek nebo selen.

Pro snadnější dýchání je vhodný vlhčí vzduch, který si zajistíme buď s pomocí speciálních zvlhčovačů vzduchu nebo docela obyčejného hrnce s vodou postaveného na topení.

Nepříjemné, ale nutné

I když je to nepříjemné a ve společnosti zvlášť, smrkání je v takovou chvíli zkrátka nezbytností. Máte-li možnost zůstat doma, jste ve velké výhodě, nicméně ani v práci na to nesmíme zapomínat.

Jinak bychom si hromaděním neodstraněných hlenů z nosohltanu mohli zadělat na mnohem větší a hůře řešitelné potíže. Ze všeho nejhorší je “popotahování”, které sice oddálí nejnutnější zásah kapesníku, ale rozhodně nepomůže postupu léčby.

Naučte se správně smrkat

Jak smrkat? Jednoduše řečeno: správně. Je třeba soustředit se vždy jen na jednu nosní dírku, druhou dobře ucpat a proud vzduchu nechat procházet jen jedním otvorem. Jen tak zvýšíme jeho intenzitu na potřebnou sílu tak, abychom byli schopni odstranit skutečně všechno, co je nutné. Nestyďme se za to, i když to není nic příjemného, je to zkrátka nutnost.

