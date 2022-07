Ovoce a zelenina, které mají nejvíce vitamínu C: Máte je na své zahradě?

Věděli jste, že můžete dokonce i zhubnout díky vitamínům z vlastní zahrádky? Stačí se zaměřit na plody, které mají nejvíce vitamínu C. Vyhnete se tabletám z lékárny. Ty totiž často obsahují nejrůznější chemikálie, které vám brání zdravě hubnout a hlavně žít.

Užíváte vitamínové tablety z lékárny a necháváte tam za ně hromadu peněz? Přitom by stačilo, kdybyste se zaměřili na ovoce ze své zahrádky. Chutné plody plné vitamínů si totiž můžete utrhnout a jíst je, kdykoliv na ně budete mít chuť. Důležité je, aby tyto plody obsahovaly co nejvíce kyseliny askorbové.

Vitamín C neboli kyselina askorbová potlačuje oxidační stres, ke kterému dochází kvůli znečištěnému ovzduší, škodlivému záření a při fyzickém, ale i duševním vyčerpání. Právě tento stres spouští záněty v těle a z těch pak vznikají alergie, osteoporóza, deprese, únavový syndrom či rakovina. Strašákem je ale i obezita.

Vitamín C potřebujeme po celý rok. Zdroj: Shutterstock.com / ratmaner

Vitamín C je velmi důležitý pro správné fungování těla

Bez vitamínu C totiž nemohou v těle správně probíhat biochemické procesy a reakce, jako je právě například metabolismus tuků. Pak ale také detoxikace jater, tvorba kolagenu, imunitní pochody, vstřebávání železa či funkce červených krvinek. Vitamín C má také blahodárný vliv na správné fungování mozku.

Pamatujte však, že ochranné, léčebné a dietní účinky má vitamín C pouze při pravidelné a dlouhodobé konzumaci. Jednorázová dávka nemá pro tělo smysl. Tělo totiž umí spotřebovat pouze určité množství tohoto vitamínu a zbytek tělo vyloučí.

Pokud chcete vitamín C v plodech uchovat, zamrazte je, to je nejšetrnější způsob. Je ale samozřejmě jasné, že čím déle ovoce uchováváme, tím více se množství vitamínu C snižuje. Vitamín C je náchylný na změny teplot, vařením ho zničíme až 60 %. Nikdy tyto plody nedávejte do mikrovlnné trouby, tím byste zničili vitamíny všechny.

Nejvíce vitamínu C obsahuje černý rybíz. Zdroj: Shutterstock

Nejvíce vitamínu C má černý rybíz nebo třeba rakytník

Nejvíce vitamínu C obsahuje černý rybíz. Ten má této látky až třikrát víc, než třeba pomeranč. Černý rybíz nabízí navíc flavonoidy, které pomáhají, aby se vitamín C řádně vstřebal. Dalším ovocem s velkým množstvím vitamínu C je rybíz červený následovaný jahodami. Velkou hvězdou v obsahu vitamínu C jsou pak i rakytník, šípek, ostružiny, brusinky, angrešt nebo maliny.

Zelenina bohatá na vitamín C

Ze zeleniny stojí za zmínku třeba žlutá paprika, denní dávku vitaminu C získáte už ze 75 gramů této vynikající zeleniny. Ta navíc obsahuje i lutein, který je nezbytný pro zdravý zrak. Chilli papriček nejspíš nesníte na kila, ale i tak mohou být kvalitním zdrojem vitamínu C. Růžičková kapusta, kterou pokud možno co nejméně tepelně upravujte, je přímo nabitá céčkem, ale obsahuje také vápník a hořčík plus velké množství vitaminu K, který je důležitý pro zdravé a silné kosti. Podobně je na tom i brokolice.

Zdroj: www.ceskestavby.cz, www.lekarna.cz, www.prozeny.cz