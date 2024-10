Kuřáci, připravte se na zásadní změnu. Evropská unie plánuje rozšířit zákaz kouření i na venkovní prostory, kde si kuřáci dosud mohli bez problémů zapálit. Už si tak nezakouříte ani na zahrádkách restaurací, ani v okolí nemocnic, domovů důchodců nebo dokonce u bazénů.

Evropská unie se chystá zavést nové opatření, které může zásadně změnit život kuřákům po celé Evropě. V centru pozornosti je zákaz kouření na zahrádkách restaurací a kaváren.

Tento krok by zasáhl nejen klasické cigarety, ale i ty elektronické, které byly dříve vnímány jako méně škodlivá alternativa. Evropská komise tvrdí, že cílem je chránit zdraví lidí před pasivním kouřením, které má negativní dopady na zdraví okolí.

Kouření pod nos nekuřákům

Odborníci varují, že pasivní kouření, tedy vdechování kouře od jiných osob, je pro zdraví škodlivé. Na základě těchto poznatků komise prosazuje, aby zahrádky restaurací zůstaly zcela nekuřácké. Argumentuje tím, že zákazem kouření v těchto místech se zlepší kvalita ovzduší a lidé, kteří si chtějí na zahrádce vychutnat jídlo či pití, nebudou vystaveni nechtěnému kouři.

Návrh vyvolává smíšené reakce. Někteří lidé považují tento zákaz za zásah do svobody jednotlivců. Pro majitele podniků to může znamenat pokles tržeb, protože část zákazníků by se mohla rozhodnout, že pokud nemohou kouřit venku, raději zůstanou doma.

Kritika směřuje také na způsob, jakým by měl být zákaz kontrolován. Během letní sezóny, kdy jsou zahrádky plné, by bylo složité uhlídat, zda někdo nedodržuje pravidla. Otázkou zůstává, kdo by měl takové situace řešit, zda samotní majitelé podniků, nebo by se najímali speciální kontroloři. Tato opatření by mohla znamenat zvýšení nákladů a komplikací pro provozovatele restaurací.

Elektronické cigarety, které se dlouho vnímaly jako méně škodlivá varianta kouření, by byly součástí zákazu. E-cigarety se navíc staly populárními především mezi mladými lidmi, a proto se komise snaží omezit jejich používání na veřejných prostranstvích, aby zabránila nárůstu počtu kuřáků mezi mládeží.

V České republice kouří přibližně čtvrtina obyvatel starších 15 let, to odpovídá zhruba 24 % populace. Denně kouří více mužů než žen, muži obvykle vykouří 15 až 24 cigaret denně, zatímco ženy vykouří 5 až 9 cigaret denně.

Statistiky ukazují, že zatímco počet kuřáků v posledních letech mírně klesá, kouření zůstává významným zdravotním rizikem, které v Česku každoročně způsobuje tisíce úmrtí, zejména na nemoci jako rakovina plic nebo chronické respirační potíže.

Evropská komise má plán

„Generace bez tabáku“ je plán, který si dává za úkol snížit počet kuřáků mezi mladými lidmi a během dvaceti let vytvořit novou generaci, která nebude závislá na nikotinu. Program začal v roce 2021 a jeho hlavním cílem je prevence, tedy vzdělávání mladých o rizicích kouření a podpora pro ty, kteří se rozhodnou přestat. Vedle toho se snaží omezit místa, kde se smí kouřit, aby se kouření stalo méně atraktivní a přístupné.

