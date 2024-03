Trápí vás občas zalehlé uši nebo hledáte právě teď řešení svého problému? Vyzkoušejte triky sportovců i žen, které si rady jak na to či ono předávají už po generace. Důležité je ale vždycky vědět, čím to je, že vám ucho zalehlo.

Jak na zalehlé uši? Zkuste to jako sportovci

Zalehlé uši sice nepředstavují nějaké riziko, ale je to stav nepříjemný, při kterém špatně slyšíme a máme hlavu jako v sudu. Se zalehlýma ušima, které může způsobit i změna tlaku, vám poradí také všichni potápěči. Ti si totiž také musí s tlakem poradit při každém zanoření.

Jak postupují freediveři čili potápěči na nádech..Těmito technikami si pomáhají k vyrovnání tlaku v uších i při zalehnutí. Freediveři i přístrojoví potápěči se takto zbavují onoho tlaku a píchání, které pocítí každý, kdo se kdy pokusil ponořit na dno hlubšího bazénu. Videopříspěvek pro vás nachystal Honza Bareš na YouTube kanálu Freedive Praha.

Tlak v uších a dutinách bývá příčinou zalehnutí

Když budete znát důvod, lépe se popasujete i se zalehnutím uší. Jednou z možných příčin, které souvisí i se zmiňovanými potápěči, je špatné přizpůsobení ucha změně tlaku. Zatímco potápěči se musejí s vyrovnáním tlaku popasovat už při překonávání jen několikametrové hloubky, my všichni ostatní můžeme podobné zalehnutí pociťovat při překonávání velkých rozdílů v nadmořské výšce.

Někomu zalehnou ušit při přejezdu z hor do údolí, ale typicky se objevuje tento stav při přistávání v letadle. Na jemné zalehnutí často postačí něco žvýkat nebo mírně vystrčit spodní čelist. S vyrovnáváním tlaku si hůře vedou ti, kteří mají problém s dutinami či měli často píchané ucho při zánětu. Zjizvený či blokovaný bubínek nemá dostatečnou pružnost, a proto ucho zalehne.

Dalšími důvody mohou být záněty a neprůchodnost dutin například díky alergii. Lidé často ani netuší, že mají problém s dutinami. Hleny nemohou vysmrkat, ty se postupně usazují v dutinách a projeví se například bolestí hlavy, kterou jsme si zvykli ignorovat a řešit prášky.

V některých případech jsou to právě léky, které celý problém ještě zhorší. Stává se to například, když během chřipky nebo alergie užíváte léky, které potlačují symptomy. Léky vám sice pomohou, aby vám stále neteklo z nosu, ale hleny se však často zarazí v dutinách, které se hůře čistí. Pokud trpíte na zalehnutí uší, chcete zabránit usazování alergenů v dutinách či preventivně předcházet běžným onemocněním, můžete dutiny čistit.

close info Profimedia zoom_in Výplachy solným roztokem jsou blahodárné v mnoha ohledech.

Když máte zalehlé uši, pročistěte dutiny

Tento způsob je docela starý a používaly jej nejen naše babičky, ale generace před nimi. Zachránit vás může sůl. Jednoduchý solný roztok je vhodný jak k proplachování dutin, tak inhalaci. I když se může zdát, že proplachování musí být něco nepříjemného a dráždivého, je to docela naopak. Solný roztok se významně podobá prostředí sliznice, a proto ji nedráždí tak, jako to udělá chlorovaná voda, když vám vnikne do nosu na plaveckém bazénu.

Na čištění dutin se používá speciální konvička. Solný roztok lze také vstříknout velkou stříkačkou nebo pomocí speciálně uzpůsobeného hrdla lahvičky, ve které se takový roztok přímo prodává. Nicméně nemusíte mít vůbec nic speciálního.

Na přípravu roztoku stačí destilovaná či převařená a již chladná voda. Do jednoho hrnku vody čili 2,4 dl přidejte ½ čajové lžičky soli, tj. cca 2,5 g a nechejte dobře rozpustit. V mírném předklonu, aby vám roztok netekl do hrdla, nasajte roztok z dlaně napřed jednou nosí dírkou a nechte vytéci ven. Pak opakujte s druhou nosní dírkou.

close info Shutterstck zoom_in Pokud blokuje ucho maz, vatovou tyčinkou můžete problém zhoršit. Použijte raději sprej nebo kapky do uší.

Zalehlé uši může blokovat nahromadění mazu či vody

Podobně může být ucho blokované také nadměrnou produkcí ušního mazu. V některých případech dokonce vytvoří zátku, která zcela naléhá na bubínek. Ucho však můžete snadno vyčisti kapkami či ušními spreji. Snažte se do ucha nic nestrkat. Vatové tyčinky mohou problém významně zhoršit.

Zalehlé ucho určitě znáte také dobře z plavání. I voda někdy zablokuje uši takovým způsobem, že to způsobí zalehnutí a zhoršení slyšení. Na to však existuje jednoduchý lék, a to je několikeré poskočení a naklonění hlavy tak, aby mohla voda vytéci.

