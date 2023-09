10 záludných jídel: tváří se jako zdravá, ale jsou plná přidaného cukru. Jíte je

Která jídla obsahují překvapivě velké množství cukru? Některé jistě znáte, další vás překvapí. Vědět byste měli o všech!

Zdroje: healthline.com, mojezdravi.cz

Záludná jídla plná cukru

Není vždy jednoduché zorientovat se v tom, jaké potraviny jsou vlastně ty opravdu zdravé a neskýtají záludná složení či dokonce vyloženě nevhodné látky. Nakonec ani těch zdravých bychom neměli jíst celý kopec, ale užívat si všeho s mírou a stravovat se pestře.

Které potraviny skrývají až překvapivě mnoho cukrů a měli byste o tom určitě vědět?

O tom cukru, jak ho známe, vám také něco málo popovídá výživový specialista Petr Havlíček v pořadu z kanálu Rozum v troubě. Pokud vás cukr zajímá, rozhodně se podívejte také na další díly, kdy aktéři probírají například fruktózu nebo sladila:

Cukry, sacharidy nebo uhlovodany?

Už jen názvosloví samotné nás může trochu mást. Cukry jsou totiž sacharidy čili karbohydráty, anebo zastarale uhlovodany. A těch všech se po vzoru moderních diet snažíme zbavit! Pozor. V harmonickém jídelníčku je místo pro všechno, ale ve správných poměrech. Sacharidů však konzumujeme víc než dost, a také proto žádný další přidaný cukr opravdu nepotřebujeme!

Bohužel následující druhy potravin jsou nečekaně bohaté na cukry. Málokdo by to do nich řekl, protože se často skrývají v jinak docela zdravých pokrmech.

Cukr se skrývá v těchto jídlech! Věděli jste to?

Cereálie jsou právě jednou ze zdánlivě zdravých potravin, nebo jsme si to alespoň před nějakou dobou ještě mysleli. Dnes o vysokém obsahu cukru není pochyb a cereálie jsou považované spíš za sladkost než zdravou snídani. Ani nemluvě o nečekaně vysokém obsahu soli. Pokud myslíte, že volba müsli nebo pečeného müsli označovaného také jako granola je rozhodně lepší, pak si znovu přečtěte údaje na obalu. I tyto potraviny mohou obsahovat mnoho cukru a sušeného ovoce. Problematické mohou být i müsli tyčinky a určitě i proteinové tyčinky.

Nakládané ovoce, zelenina nebo salátová zálivky, kečup, ale také další omáčky obsahují nečekaně mnoho cukru. Ač nejsou hlavním jídlem, ale spíš pochutinou, cukr v nich rozhodně je, což si mnozí neuvědomují.

Také kečup, omáčky a dipy jsou plné cukrů. Zdroj: shutterstock.com

Pokud netrpíte problémy se srdcem, pak i káva je výjimečně skvělým nápojem. Obsahuje veliké množství antioxidantů a celkově je pro tělo přínosná. Jenže to je jen káva sama o sobě. Ani kostka cukru, ani troška mléka jí nezkazí. Zato nápoje z kávy s horami šlehačky, sirupů a dalších většinou sladkých a vysoce zpracovaných potravin udělá z nápoje strašáka plného cukru.

Podobně na tom mohou být také smoothie, které se připravují z jogurtu a ovoce. Problém ale spočívá i v nízkotučných či zcela netučných jogurtech, které sice pozbývají tuků, ale zato mívají přidané cukry. Ovoce je navíc také plné cukrů, i když fruktóza není vždy považovaná za problematickou.

Přidaný cukr na vás může číhat nejen v džusech, ale všech nápojích, které se mají podávat ledově studené. Patří sem většina perlivých ale i energetických drinků.