S Potraviny způsobující v těle drobné záněty, které mohou být nebezpečné

Zánět je způsob, jakým naše tělo léčí poškození buněk. I přesto, že je zánět malý a vypadá neškodně, může vést až k daleko závažnějším onemocněním, jako jsou třeba srdeční choroby, artritida, mrtvice a cukrovka. Věřili byste, že drobné záněty mohou zapříčinit i některé potraviny?

Nejlepší je udržovat na našem talíři rovnováhu, a to dokonce i pokud jde o barevnost toho, co jíme. Nejlepší je zaměřovat se na různé druhy ovoce a zeleniny a zdravé tuky, obsažené třeba v avokádu, ořeších a tučných rybách i luštěninách.

Zánětlivé a protizánětlivé potraviny

Často o tom nemáme ani ponětí, ale záněty se spouštějí jako způsob ochrany zdraví v případě, že náš imunitní systém zaznamená v těle něco cizího. Prvním krokem k tomu, jak se zánětu zbavit, je podívat se do kuchyně, co jíme. Proto vám dnes poradíme, jakých potravin byste se měli vyvarovat.

Zdravý talíř znamená barevný talíř. Zdroj: Autor: marilyn barbone / Shutterstock

První velkou skupinou jsou přidané cukry

Přírodní cukry jsou běžně obsaženy v potravinách, jako jsou ovoce nebo běžné mléčné výrobky. Ideální je konzumovat potraviny s cukry přírodními. Vyhnout se přidaným cukrům je však poměrně obtížné, protože výrobci potravin jich přidávají k lecčemu poměrně velké dávky, aby tak zlepšili chuť mnoha balených potravin. Právě jejich konzumace ale vede k chronickým zánětům, a to nejen proto, že je cukr špatný, ale spíše proto, že je ho příliš. Cukr se přidává do všeho, co máme rádi, nebo to dokonce konzumujeme s vědomím, že je to zdravé. Jedná se například o sušenky nebo cereálie, ale i müsli tyčinky, chleba nebo salátové dresinky.

Když naše tělo dostane nadměrnou zásobu cukru, přebytek ukládá do tukových buněk, které se tím zvětší. To vede nejen k tloustnutí, ale i k nepříjemným metabolickým stavům.

Maso – zejména červené a zpracované

Zpracované maso je většinou už nasoleno, naloženo, fermentováno nebo uzeno. Zpracované červené maso má většinou vysoký obsah nasycených tuků, které způsobují záněty. Jedná se často o maso hovězí, vepřové, jehněčí, ale i kozí, patří sem bohužel i slanina, sušená masa a uzeniny – tedy salámy, klobásy a některé lahůdky. Vyšší příjem těchto druhů masa vede ke vzniku rakoviny, srdečních onemocnění a mrtvice, vše společně se záněty, jež naše tělo poškozují.

Transmastné kyseliny

Transmastné kyseliny vyrábějí výrobci potravin tzv. hydrogenací, tedy přidáním vodíku do tuku. Změní se tak mnohé vlastnosti potraviny, jako jsou struktura, konzistence a trvanlivost. Transmastné kyseliny bychom měli přijímat v omezeném množství. Můžeme je najít v tzv. zkráceném tuku, ale také v sušenkách, pečivu a krekrách.

Omega 3 zdravé tuky by na talíři neměly chybět. Zdroj: Autor: Autumn Hoverter

Omega-6 mastné kyseliny

Jedná se o tuky, které naše tělo využívá, aby mělo dostatek energie. Patří sem řepkový, kukuřičný, arašídový nebo slunečnicový olej, majonézy. Tyto mastné kyseliny sice potřebujeme pro normální růst a vývoj, ale zároveň i přispívají k zánětům v těle. Je potřeba jich udržet v těle tolik, aby byla zachována rovnováha, takže je dobré výše zmíněné potraviny kombinovat s lososem, vlašskými ořechy a lněným semínkem.

Rafinované sacharidy

Rafinované sacharidy jsou především výrobky z bílé mouky, takže pečivo, ale i hranolky, rýže nebo cereálie. I rafinované sacharidy mohou v těle způsobovat záněty, a to podobně, jako přidané cukry. Místo toho, abyste se jim však zcela vyhýbali, nahraďte je 100 % celozrnnými alternativami, jako jsou quinoa, ovesné vločky a hnědá rýže, které se déle tráví a udržují v těle rovnováhu.

