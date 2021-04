Černý čaj má schopnost odstranit i silný zápach nohou. Jak na to?

Pokud si vyzujete boty a kdekdo krčí nosem, je to věc nepříjemná a trapná. Přitom stačí použít pár osvědčených babských rad a jednoduchých triků z domácí kuchyně a zbavíte se problému za pár korun.

Nadměrné pocení je u řady lidí normální jev, který ale dokáže znepříjemnit den vám i lidem ve vašem okolí. Vlhký pot je rájem pro mnoho bakterií, které se čile množí a produkují nevábně zapáchající plyny. S nelibým pachem zatočíte snadno. Stačí dodržovat pár jednoduchých opatření a využít chytré triky našich babiček.

Zápach nohou je nepříjemný, ale častý jev Zdroj: Marko Aliaksandr / Shutterstock.com

Boty nechte dýchat

Potních žláz je na chodidle poměrně dost a v uzavřené botě se pot hromadí. Vlhkost v kombinaci s teplem je ideálním prostředím pro spousty bakterií, které jsou hlavně zodpovědné za nepříjemný pach. Preventivní kroky jsou v tomto ohledu jasné, nutné je odstranit vlhkost a eliminovat tak množení bakterií. Boty vybírejte vždy pokud možno prodyšné, z přírodních materiálů. V práci nebo doma se přezouvejte a nenoste venkovní boty uvnitř. Také je dobré boty střídat a nenošený pár nechat dobře proschnout. Nevhodné jsou uzavřené botníky či plastové krabice, kde není dostatečné proudění vzduchu. Samozřejmostí je pravidelné mytí a dostatečné vysušení nohou, stejně jako výměna ponožek. V boji proti pocení však pomohou i další vyzkoušené postupy.

Může vás zajímat Zajímavosti Chytré triky našich babiček, jak prát prádlo v ruce, aby bylo čisté a voňavé Zdraví Jak dezinfikovat respirátory. Kolikrát je můžeme použít při správné péči?

Koupel v čaji

Nohám připravte koupel proti pocení a opakujte ji podle potřeby přibližně každé 2 až 3 dny. Účinnou koupel připravíte z obyčejného černého čaje. Na půl litru vody použijte jeden sáček čaje a chvilku povařte. Až odvar vychladne na příjemnou teplotu, ponořte se do něj cela chodila. Koupel si dopřávejte alespoň 20 až 30 minut. Stejně dobře poslouží i čaj mátový.

Bylinkoví pomocníci

Ozdravná koupel z rozmarýnu Zdroj: Heike Rau / Shutterstock.com Tím ale zázraky z přírodní kuchyně nekončí. Velmi dobře si se zápachem nohou poradí také další bylinky. Proti bakteriím, plísním a mykózám skvěle účinkují například šalvěj, rozmarýn, tymián, či mateřídouška, ale i dubová kůra nebo tea tree. Postup při přípravě výluhu je jednoduchý, přiveďte k varu potřebné množství vody a vhoďte bylinky (dvě vrchovaté lžičky bylinek na litr vody). Nechte vylouhovat a až voda vychladne, dopřejte nohám dvacetiminutovou lázeň. Esenciální oleje lze nakapat rovnou do teplé vody.

Účinný ocet

Ocet je v domácnosti naprosto nezbytný, uplatnění najde při čištění, vaření, praní prádla i péči o tělo. Ostatně octová voda poslouží nejen při úklidu, výborně se osvědčí i při údržbě bot. Pravidelné vytírání vnitřku bot roztokem octa patří k důležité prevenci před plísněmi a bakteriemi. Kyselé prostředí bakterie ničí a proto je ocet více než vhodným kandidátem také na léčivou koupel. Použijte jemné octy, například jablečný nebo vinný, a dávkujte asi 8 lžic na litr vody. Klasický kvasný ocet raději více zřeďte, na litr vody použijte 5 lžic. Nohy nechte v lázni 10 až 15 minut. Ocet lze nahradit také šťávou z citrusů, například citrónovou nebo pomerančovou.

Jablečný ocet například snižuje hladinu krevního cukru a krevní tlak u pacientů s cukrovkou 2. typu Zdroj: shutterstock.com

Soda pohlcuje vlhkost i zápach

Jedlou sodu kupujte raději hned v kilových sáčcích. Její použití v domácnosti je nekonečně pestré. Je vynikajícím pohlcovačem pachů, proto se hodí k čištění bot. Nasypte ji do bot, nechte nejméně 15 minut působit, potom vysypejte a zbytky sody vysajte. Stejně tak se soda hodí do koupele pro nohy. Do dvou litrů teplé vody jednoduše přihoďte vrchovatou lžíci sody. Nožky nechte v ozdravné lázni asi čtvrt hodiny. Pro změnu mezi koupelemi si lze ze sody připravit i kvalitní zásyp na nohy. Smíchejte jedlou sodu a kukuřičný škrob v poměru 1:2, nanese na omyté a osušené nohy. Zásyp lze vylepšit i několika kapkami esenciálního oleje, například mátového nebo tea tree.

Zdroj: www.mojezdravi.cz, www.prostreno.cz