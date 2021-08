I malý zápach z pupíku může signalizovat vážné problémy. Co s ním dělat?

Máte nemocný pupík? Ano, i to se může stát. Někdy může jít až o nepříjemný zápach. Víte, co zapáchající pupík signalizuje. Není to nic, nad čím byste měli mávnout rukou. Zápach je známkou toho, že je něco špatně.

Pupík není žádný uzlík

Pupek, pupík neboli jizva pupeční je místo, kde vyrůstala pupeční šňůra. Dříve se sice běžně tvrdilo, že pupík má různý vzhled podle toho, jak se doktorovi po porodu podařilo pupeční šňůru zavázat. Dnes, je takový názor úsměvný. Většina rodiček dnes vidí svá miminka i se zbytky pupečníku a někteří novorozenci s ním odejdou i z porodnice. Hojení je totiž individuální a pupeční šňůru není potřeba odstranit, odpadne totiž sama po úplném vyhojení jizvy.

Pupeční jizva je pozůstatkem po pupeční šňůře, která po porodu přirozeně odpadá. Zdroj: Profimedia

Zápach pupíku nelze přehlížet

Věděli jste, že 90 % dospělých má pupík zapadlý a zbylým 10 % pupík vystupuje? Do jamky pupku i různě zvrásněné kůže v jeho okolí mohou zapadávat nečistoty, které v kombinaci s pocením mohou zapříčinit zápach, ale to je ten nejmenší problém. Pokud jde jen o zanedbání hygieny, poradíte si doma. Popsané prostředí může také podpořit množení plísní či bakterií. Dalšími zdravotními problémy provázející zapáchající pupík a výtok mohou být také různé cysty nebo pooperační infekce.

Bakterie mohou způsobit zápach

Pupík je domovem asi 67 různých druhů baktérií, které čekají jen na vhodný okamžik k množení. Bakteriální infekce může být provázena nejen zeleným či žlutým výtokem, ale i otokem, bolestí či vytvoření strupu v oblasti pupíku.

Pupík je domovem asi 67 různých druhů baktérií Zdroj: Profimedia

Plísně se mohou objevit i v pupku

Podobně je to s plísněmi a kvasinkami. Candida je typem kvasinek, které se vyskytují na těle nejčastěji v ohbí končetin, ve zvrásnění kůže a na dalších tmavých a vlhkých místech pokožky. Na tyto druhy infekcí trpí především cukrovkáři. V pupeční jamce se projevuje zarudnutím, svědivou vyrážkou až bílým výtokem. Jiným infekčním plísňovým onemocněním je zánět pupečního pahýlu, resp. omfalitida. Projevuje se hnisavým výtokem, otokem, případně puchýřky.

Zápach a hnisání po operaci

Výtok a zápach se mohou projevit také nedlouho po operaci kýly. Pokud byste si po takovém zákroku všimli vytékajícího hnisu z pupku, rozhodně o tom informujte lékaře. Mohlo by jít o infekci, kterou je třeba akutně léčit.

Pozor na zanícení neškodné cysty

Netypickým problémem může být zánět cysty urachu. Cysta urachu je pozůstatkem části pupeční šňůry, která ještě před narozením propojovala močový měchýř. Toto propojení se většinou uzavře před porodem. Pokud se tak nestane a do oblasti prosákne troška tekutiny z měchýře, může vzniknout cysta v urachu. Pokud se zanítí poznáte to podle bolesti v podbřišku, horečky i bolestivého močení. Navíc bude pohmatem patrný útvar a všimnete si i výtoku. Tyto cysty obyčejně neprovází žádné obtíže. Projeví se pouze v případě zánětu.

Zápach nepodceňujte. Signalizuje problém. Zdroj: fizkes / Shutterstock.com

Bulky a vřídky u pupeční jizvy

Epidermální cysty jsou téměř výlučně nerakovinotvorné. Dříve se používalo označení mazová cysta, protože se u těchto útvarů na kůži objevuje mazlavý výtok, nicméně nesouvisí s mazovými žlázami. Laicky je označujeme např. tukové bulky nebo vřídky. V podstatě jde o pupínek, který může být naplněn až zapáchajícím obsahem.

Pokud se ani po pravidelné očistě nezbavíte zápachu či výtoku, rozhodně konzultujte problém s lékařem. Jestliže máte horečku nebo vnímáte bolest, na nic nečekejte a okamžitě vyhledejte odpornou pomoc.

