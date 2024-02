Řešíte občas nepříjemný problém, kterým je zápach z úst? Máme pro vás pár tipů, jak tento stav řešit. Skvělým pomocníkem je i obyčejná petržel!

Svěží dech nemusí být vždy a za každých okolností samozřejmostí. Většinou je nepříjemný zápach z úst způsobený bakteriemi ze zbytků potravin v ústech. Bývají pro ně doslova živnou půdou a usazují se nejen na zubech, ale i v mezizubních prostorách a na jazyku.

Nepříjemné odéry z dutiny ústní jsou někdy způsobené i konzumací některých potravin, které se postupně dostávají do krevního oběhu a následně do plic i do odéru dechu. V některých případech se může jednat i o signál patného trávení či onemocnění žaludku. Jak tedy mít vůni dechu pod kontrolou?

Jak se zbavit zápachu z úst? Na 5 tipů se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu TopTrendingCZ:

Petržel byla uznávána již v dávné historii

Je známo, že petržel se s oblibou pěstovala už ve starém Římě. Rostlina byla populární nejen pro své pronikavé aroma, ale i pro své léčivé účinky na lidské zdraví. Petržel se tedy používala při přípravě mnohých pokrmů, ale využívaly se i její léčivé vlastnosti.

close info VH-studio / Shutterstock zoom_in Nepříjemné odéry z dutiny ústní jsou někdy způsobené i konzumací některých potravin.

Proč je petržel zdravá

V této blahodárné zelenině naleznete vysoký obsah vitamínů A, C, E a vitamíny skupiny B. Z minerálů jsou zastoupeny draslík, vápník, hořčík, mangan a železo. Petržel také obsahuje silici apiol, která působí dezinfekčně a současně jako diuretikum. Účinně uleví od nadýmání a potíží s trávením. Apiol navíc výborně prokrvuje cévy, což je dobré pro kardiovaskulární systém a také si vysloužil pověst výjimečného afrodisiaka. Je zdravá nejen zelená nať, ale i kořen.

Žvýkejte čerstvou petrželovou nať

Pokud chcete znát účinnou pomoc při zápachu z úst, výborně vám ji pomůže odstranit právě petrželová nať. Stačí po jídle trochu rozžvýkat, sníst a zapít čistou vodou. Osvěžuje dech na dlouhou dobu. Kromě toho má petržel protizánětlivé vlastnosti, což prospěje nejen dásním, ale celé ústní dutině. Zároveň snižuje produkci střevního plynu a je ideálním řešením po pokrmech s česnekem a cibulí.

Mrkev i citrusy

Velmi rychlou záchranu před nepříjemným dechem vám zajistí i čerstvá mrkev. Kousek ji řádně rozkousejte a zkonzumujte. Podobnou službu prokáže i citrusové ovoce.

Hřebíček

Účinnou metodou je v těchto nepříjemných chvílích také použití hřebíčku. Má totiž velmi silné antiseptické vlastnosti. Buď jej můžete v ústech celý chvíli převalovat nebo tak 3 kousky rozemlít, nechat krátce povařit v šálku vody a po vychladnutí si s odvarem vyplachovat ústa.

close info Shutterstock zoom_in Účinnou metodou je v těchto nepříjemných chvílích také použití hřebíčku.

Lískový oříšek

Se špatným dechem vám pomohou i lískové oříšky, stačí je pomalu a dlouze žvýkat. Dejte si jich pár do kapsy a mějte je při ruce.

