Máte pocit, že vás čím dál častěji pronásleduje zapomínání a zlobí vás krátkodobá paměť? Máme pro vás rady, jak ji můžete posílit a zlepšit.

Zapomínání je přirozenou součástí lidského života. Někdy se však stává, že paměť selhává častěji než obvyklé. Většinou se jedná o problémy s krátkodobou pamětí, která nám umožňuje uchovat si informace po krátkou dobu. Naštěstí však existují metody, jak můžete tento druh paměť posílit a zlepšit. Co za tím stojí, že zapomínáme na to, co jsme si právě přečetli nebo na co jsme právě mysleli?

Co je krátkodobá paměť

Krátkodobá paměť, zvaná též pracovní nebo operativní je vědomá aktivní část paměti, ve níž se odehrává většina psychických procesů. Zpracovávají se v ní informace dodané senzorickou pamětí a informace vyvolané z paměti dlouhodobé, která není dostupná vědomě.

Krátkodobá paměť nám umožňuje uchovat si omezené množství informací po krátkou dobu, například telefonní číslo, které bychom si chtěli vyhledat. Jedná se o „pracovní“ prostor našeho mozku, kde dočasně ukládáme informace, se kterými právě pracujeme.

Příčiny problémů s krátkodobou pamětí

Potíže s krátkodobou pamětí způsobuje hned několik faktorů. Jedním z nich je chronický stres, který neblaze ovlivňuje naše kognitivní funkce, a to včetně paměti. Příčinou bývá i nedostatek spánku. Na vině bývá mnohdy i nevhodný jídelníček.

Důvodem poruch s krátkodobou pamětí je samozřejmě i věk. S přibývajícím věkem totiž také dochází k přirozenému poklesu kognitivních funkcí. Stejně tak mohou způsobit vážné poruchy paměti i některá neurologická onemocnění, jako je například Alzheimerova choroba. A jak můžete krátkodobou paměť efektivně zlepšit?

Dostatek spánku

Snažte se spát každou noc alespoň 7 až 9 hodin. Během spánku totiž probíhá spojování nových poznatků se stávajícími paměťovými stopami a dochází tak k důležitému procesu konsolidace paměti. Málo spánku může tento proces narušit a zhoršit naši schopnost uchovávat si jisté informace.

Zdravá strava

Potvrzeným faktem je, že zdravě vyvážená strava bohatá na vitamíny a minerály je nezbytná pro správné fungování mozku. Proto nedostatek některých důležitých živin může ovlivnit paměťové funkce. Zařaďte proto do svého jídelníčku dostatek ovoce, zeleniny, celozrnných obilovin a ořechů.

Stejně tak si dopřávejte potraviny bohaté na omega-3 nenasycené mastné kyseliny, jako je kvalitní tučné mořské ryby či lněné semínko. Ideálním řešením je i častá konzumace kvalitního olivového oleje. Pravidelně si dopřávejte i vaječné žloutky, které obsahují látku cholin podporující nervovou soustavu. Funkce mozku výborně zlepší i kvalitní hořká čokoláda.

Pravidelný pohyb

Určitě také nezapomínejte na pravidelnou dávku aktivního pohybu, nejlépe na čerstvém vzduchu. Fyzická aktivita totiž podporuje prokrvení mozku a zlepšuje kognitivní funkce. Každý den se hýbejte alespoň 30 minut denně.

Mentální trénink

Učte se nové věci a zapište se na nějaký kurz, kde budete paměť účinně posilovat. Zkuste se učit třeba nový jazyk, anebo hrát na nějaký hudební nástroj. Řešení hádanek a křížovek: Stimulujte svůj mozek řešením logických úloh a luštěte křížovky a sudoku, anebo řešte různé hádanky.

Pravidelně se také věnujte metodě zvané mindfulness a meditujte, což značně zlepší nejen paměť, ale i soustředění. Vyzkoušejte relaxační techniky jako je jóga nebo dechová cvičení. Pro lepší paměť si vytvářejte mnemotechnické pomůcky a asociace, které vám pomohou si zapamatovat důležité informace. Nezapomínejte ani na pravidelný kontakt s ostatními lidmi, protože sociální interakce pomáhá udržovat mozek aktivní.

