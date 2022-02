Jak vyrobit lék z bylinek a jablečného octa proti zarůstajícím nehtům na nohách

Zarůstající nehet dokáže pěkně potrápit. Ovšem každá potíž má řešení a nemusíte jen tiše trpět. Začněte však co nejdříve! Pomohou bylinky a správná péče.

Zarostlé nehty mohou způsobovat opravdu velmi bolestivé stavy. Špatně zastřižený nebo stlačený nehet postupně začne zarůstat do nehtového lůžka, a dochází tak k jeho deformaci a otokům okolní tkáně. Projevuje se bolestivostí, začervenáním a zduřením. Nejčastěji se objevuje na palci u nohy, ale může vzniknout i na jiných prstech.

Pokud byste problém neřešili, nehet by pravděpodobně později způsobil ránu v měkké tkáni a hrozila by vám i infekce s následným zánětem. Ten by mohl v krajních případech přejít až do chronické podoby s hypertrofií, tedy zvětšením nehtového lůžka a nehtu. Ve vážných případech byste mohli skončit i na chirurgii. A to nikdo nechce!

Příčiny zarůstání jsou různé

Častým důvodem onychokryptózy, jak se odborně zarostlý nehet do okolní tkáně nazývá, bývá velmi často špatný střih. V mnoha případech je také příčinou vzniku nejen nadváha a špatná obuv, ale i špatně provedená pedikúra. Mohou to být i dědičné predispozice, například tvar a směr růstu nehtů, které jsou pak náchylnější k zarůstání. K potížím dochází také po nehodách a úrazech, případně při cukrovce.

Základem úspěchu v prevenci je jednoznačně správné stříhání. Zdroj: shutterstock.com

Buďte o krok napřed a dejte nehtům ten správný střih

Základem úspěchu v prevenci je jednoznačně správné stříhání. Zásadně stříhejte nehty na nohou vždy rovně, nikdy ne do obloučku. Neodstřihujte ani ostré konce nehtu, ty jemně zaoblete a zahlaďte pilníkem. A co délka? Ostříhané nehty by měly končit zhruba 2 milimetry za bříškem prstu a měly by tedy nepatrně přečnívat. A tip? Namočte si nehty před stříháním do teplé vody.

Preventivní vychytávka

Patříte k těm, kteří mají k zarůstání nehtů jisté předpoklady? Využijte ověřený trik, který vám poradí i lékaři. Obruste střed nehtu po celé jeho délce. Ztenčením nehtové ploténky se totiž okraje nehtu zvednou. Nehet nebude mít tendence být zahnutý a nebude tak dráždit valy prstu. V každém ohledu nepodceňujte pravidelnou návštěvu pedikúry. Dostane se vám odborného ošetření i péče a všechny neduhy budou odhaleny včas.

Na počátku pomohou heřmánek a šalvěj

Odvar z heřmánku a šalvěje pomůže při začínajících lehčích obtížích. Bylinky v poměru 1:1 zalijte vroucí vodou, přikryjte talířkem či pokličkou a nechte louhovat po dobu 15 minut. Připravte si nádobu s teplou vodou a odvar do ní nalijte. Do takto připravené lázně ponořte nohy a užijte si 15 minut pohody. Směs obou bylinek vám zároveň zklidní zánět a zmírní otok, který zatlačuje nehet hlouběji do tkáně.

Odvar z heřmánku a šalvěje pomůže při začínajících lehčích obtížích. Zdroj: shutterstock.com

Uleví i mocná síla řepíku

V počátečních stadiích můžete ulevit postiženým místům také vlažnou koupelí v odvaru z řepíku lékařského. Dopřejte si ho nejlépe každý den.

Éterické oleje jsou dokonalý balzám

Vlastnoručně si vyrobte domácí antibiotickou mast. Nejde o nic složitého a hodí se i na jiná zranění. Smíchejte 5 kapek oleje z eukalyptu, tea tree a levandule, 2 kapky oleje z máty peprné a 1 kapku oleje z oregana. Pečlivě všechny ingredience spojte dohromady a poté směs přidejte do 55 g gelu z aloe vera nebo kokosového oleje. Mast vtírejte třikrát denně vždy na omytou a suchou pokožku. Uchovávejte ji nejlépe ve skleněné uzavíratelné dóze na chladném místě.

Čajovníkový olej je výborným přírodním dezinfekčním prostředkem. Zdroj: shutterstock.com

Olej z čajovníku tea tree oil

Tuto „specialitu“ zná snad každý. Hodí se k podpůrné léčbě mnoha nesnází. Čajovníkový olej je totiž výborným přírodním dezinfekčním prostředkem. A jak jej aplikovat? Kápněte si pár kapek oleje na postižené místo. Olej nejen potlačí zánět, ale zároveň i zjemní pokožku. Takže v případě uvolnění části či celého nehtu půjde pomocí nůžek nebo pinzety lépe vytáhnout či odstřihnout.

