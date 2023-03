Zarůstající nehet: 5 možností, jak ho vyléčit doma. Znáte nehtové rovnátko?

Zarůstající nehet patří ke zdravotním potížím, které zpočátku vypadají nenápadně, ovšem jejich rizika jsou velká a nebezpečná. V počátcích často zabírá a ulevuje domácí léčba, nikdy však nepodceňujte poradu s lékařem.

Zarůstání nehtů je velmi nepříjemná a bolestivá komplikace, která se navíc vyskytuje poměrně často opakovaně. Okolo postiženého místa se nejprve vytvoří zarudlý otok, který začne bolet a často se zanítí. V počátečních fázích lze drobné náznaky zklidňovat a hojit pomocí domácích procedur, v případě počátečního zánětu se raději však poraďte s lékařem. Kromě jiného dostanete možná i doporučení na nehtové rovnátko.

Jak ošetřit zarůstající nehet, se můžete podívat na následujícím videu:

Příznaky zarůstajícího nehtu

Nesprávně rostoucí nehet vytváří zvýšený tlak na okolní jemnou kůži, kterou zpravidla časem poraní. Otevřená ranka je často vstupní branou pro infekce a v místě dochází k zánětu. Zduřelé místo hnisá, a pokud nedojde k léčbě, může dojít k rychlému rozšíření a změnám nehtové ploténky.

Zarostlý nehet dokáže pořádně potrápit. Zdroj: BlurryMe / Shutterstock.com

Zkuste nehtové rovnátko

Rovnátka nejsou jen na špatně rostoucí zuby, ale existují i na nehty. Pokud patříte mezi ty, kterým zarůstají nehty, budou pro vás řešením nehtová rovnátka, v současné době převratná alternativa dřívějšího chirurgického zákroku, kterým se tento problém mnohdy řešil.

Rovnání nehtů pomocí rovnátka přináší brzkou úlevu a jejich aplikace je naprosto bezbolestná. Zároveň vás takové rovnátko nijak moc neomezí a návratnost problému je téměř nulová. Pomocí spon se totiž celý nehtový aparát přebuduje.

Pro korekci nehtů se používá několik typů rovnátek, například nalepovací plastové spony, plastové spony kombinované s drátkem nebo spony kovové. Lékař vám jistě doporučí pro vás ty nejvhodnější. Přestože to nějakou dobu trvá, stejně jako u rovnátek na zuby, metoda je neinvazní a účinná.

5 tipů na domácí léčbu zarůstajícího nehtu

Sucho je základ

Pokud možno udržujte postižené místo co nejvíce v suchu. Týká se to i možného pocení nohy v botě, proto se co nejčastěji přezouvejte a noste obuv s volnou špičkou vždy, když je to možné. Po umytí si vždy pečlivě osušte jednotlivé prsty.

Slaná koupel

Postiženému místu udělá velmi dobře 15 minutová koupel ve slané vodě, a to nejlépe několikrát za den. Nejenže dojde k ústupu otoku, ale slaná lázeň také utlumí bolest. V prvotních stádiích mohou pomoci také zklidňující hypermanganové a řepíkové koupele.

Opatrně uvolňujte zarůstající kůžičku

Postupně jemně odtáhněte kůži směrem od nehtu pomocí pilníku na nehty či dřevěné špachtličky. Toto ošetření dělejte pravidelně, aby nemohla kůže opět zarůstat.

Zarostlý nehet udržujte vždy ve sterilním prostředí. Zdroj: shutterstock.com

Vytvořte bariéru

Když oddělíte nehet od kůže, poskytnete jí značnou úlevu. Stačí, když opatrně vsunete kousek čisté navlhčené bavlny či gázy mezi zarostlý nehet a kůži. Textilii lze namočit do antiseptického prostředku.

Prst ošetřete a zpevněte

Postižený prst vždy po umytí či koupeli ošetřete mastí, která sníží riziko vzniku infekce a zakryjte bandáží, aby byl chráněný a zpevněný.

