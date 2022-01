Zarůstající nehet: Jak ho vyléčit doma bez skalpelu

Zarůstající nehet není maličkost a kdo na ně trpí, dobře ví, že nejdůležitější je okamžitě zakročit. Zarůstající nehet můžete léčit i doma, a pokud se vám podaří držet okolí nehtu zdravé, pak možná vůbec nebude nutná návštěva lékaře.

Zarůstající nehet není maličkost

Určitě víte, že nejlepší prevencí je zastřihávání nehtů na nohách do roviny, nikoliv do kulata jako to děláme běžně na rukou. Neméně důležité je také nošení pohodlných bot s volnou špičkou, aby nedocházelo k častému a dlouhodobému tlaku na nehty a okolní kůži. I v případě, že děláte všechno správně, se může stát, že vám nehet zaroste. Někdy za to může úraz a jindy třeba nešťastný tvar prstů a nehtů poděděný po předcích.

Stříhejte si nehty rovně. Zdroj: Flickr / Margaret Stranks

Léčbu zarůstajícího nehtu nepřehlížejte

Zarůstající nehet se okamžitě ozve a určitě byste měli prst hned zkontrolovat. Pokud jste péči zanedbali a okolí prstu je již červené, opuchlé, nesnesitelně bolí, případně vytéká krev či hnis, pak vyhledejte okamžitě pomoc lékaře. Žádný znět není dobré přehlížet, i když se může zdát, že jde jen o drobný problém.

Nehet může zarůstat, i když jej stříháme správě do roviny. Zdroj: Evgenia.B / Shutterstock.com

Zarůstající nehet držte v čistotě

Jestliže je problém způsoben odlomením nebo odstřižením nehtu, je jasné, že budete pociťovat diskomfort, dokud nehet nedoroste zpět. Zkontrolujte čistotu nehtu a prstu. Pokud je to možné, tupým nástrojem mírně odtáhněte kůži od nehtu. Pokud je v místě úlomek nehtu nebo ostrá špička, pak ji odstraňte. Dejte pozor na to, abyste nešli příliš do hloubky. Místo můžete ošetřit dezinfekcí. Může to být obyčejná jodová mast nebo Betadine roztok, který používají lékaři. Pokud je část nehtu volná a můžete mezi něj a kůži vložit malý kousek gázy s dezinfekcí, pak to určitě vyzkoušejte. Nejen že se vám trošku uleví, ale místo zůstane v čistotě. V antiseptickém přípravku namočený kousíček gázy měňte několikrát denně.

Koupel na zarůstající nehet

Každý den dopřejte postiženému místu koupel v odvaru z řepíku, šalvěje nebo v solném roztoku. I když je solný roztok účinný, pokud je místo poraněné, budete ze začátku pociťovat silnou bolest či pálení. Jestliže ji ale překonáte, za několik okamžiků zmizí. Rána se vyčistí a zatáhne a příště již nebudete bolestí trpět, jedině v případě, že byste ranku opět nedopatřením otevřeli. Po koupeli chodidla důkladně osušte a snažte se používat boty, kde nebudou prsty zmáčknuté. Volnější špička boty je vždy zdravější volba.

Lázeň ze šelvěje je vhodná i pro ošetření chodidel. Zdroj: avoferten / Shutterstock

Fixování okolní kůže u zarůstajícího nehtu

Kůži můžete od nehtu odtáhnout i dobře lepící náplastí. Dělá se to tak, že se začátek náplasti přilepí na kůži hned vedle zarůstajícího nehtu a přilepí se za pomocí jemného tahu kolem spodní části prstu až nahoru, ne přes nehet, ale nad něj, ke kloubu prstu. Pokud se vám oblepení povede dobře, pak mírně odtáhnete kůži od nehtu. To vám jednak uleví, a pak také urychlí hojení a zabrání nepříjemnému zařezávání se nehtu do okolní kůže.

Pokud je však bolest nesnesitelná, pak se zbytečně netrapte a navštivte lékaře.

Vyvarujte se příliš pevných a také úzkých bot ve špičce. Bolavý prst potřebuje místo. Zdroj: Daria Chichkareva / Shutterstock.com