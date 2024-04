Milujete avokádo a konzumujete jej často? Tak to byste měli vědět, že jeho pecka je doslova zázračná a obsahuje látky prospěšné zdraví.

Avokádo je chutná a oblíbená superpotravina, která je bohatá na zdravé tuky a je plná užitečných vitaminů a minerálů. Většina z nás konzumuje dužinu a pecka často končívá v koši. Ovšem to je velká chyba! Avokádová pecka totiž obsahuje více zdraví prospěšných látek než samotná dužina.

Čaj z avokádové z pecky

Nejprve pecku z avokáda řádně omyjte, pak ji vložte do malého kastrolu s vodou a vařte po dobu 10 minut. Poté ji vyjměte, pokrájejte na menší kousky a vložte zpět do kastrolu s vodou. Povařte ji dalších 8 minut.

Následně stáhněte z plotýnky a nechte pod pokličkou ještě 5 minut louhovat. Nakonec čaj přeceďte do hrnku a oslaďte trochou medu.

Vyrobte si drť

Pokud si chcete udělat zásobu, z níž si budete moci dělat čaj pravidelně, pecky si usušte. Nejprve zbavte pecku z avokáda horní hnědé kůry, pak ji nakrájejte na menší kousky a dejte péct do trouby nebo vysušte v sušičce. Měla by se zabarvit do tmavě červené barvy.

Jakmile vychladne, rozdrťte nebo rozemelte pecky na prášek. Na jeden šálek použijte vždy 1 kávovou lžičku drti.

Pecka plná zdraví

Čaj z avokádové pecky je výborný na dobré trávení a skvěle funguje i jako podpůrná léčba na ledvinové kameny a nesrovnalosti se žlučníkem. Obsažené antioxidanty pomáhají chránit tělesné buňky před poškozením volnými radikály, což může vést k rakovině.

Antimikrobiální a protizánětlivé látky v pecce avokáda pomáhají posilovat imunitní systém a chránit před infekčními a virovými chorobami.

Pecka avokáda obsahuje také látky, které pomáhají snižovat hladinu nežádoucího cholesterolu a vysokého krevního tlaku, čímž poskytují značnou ochranu před kardiovaskulárními chorobami. Nejlépe pijte čaj na lačno, alespoň 30 minut před snídaní.

Z pecky je i skvělá tinktura

Z avokádové pecky si velice snadným způsobem můžete vyrobit i léčivou tinkturu. Zalijte 1 kávovou lžičku mletého prášku ½ l vína a nechte louhovat po dobu 10 dní. Užívejte lžičku dvakrát denně.

Tento lék je výbornou prevencí před nachlazením a jinými nepříjemnými chorobami. Avokádový prášek lze smíchat i s alkoholem a po týdnu louhování využívat roztok k natírání svalů a kloubů, během migrény k potírání zadní části hlavy.

Léčivá pasta

Z prášku si lze připravit i pastu, kterou lze využít na nesrovnalosti pokožky. Urychlí léčbu svědivých pupínků, některých vyrážek a akné. Promíchejte trochu prášku z pecky s horkou vodou a umíchejte z nich jemnou pastu. Léčivou směs aplikujte na 10 až 15 minut na postižené místo.

