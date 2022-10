S tímhle trikem oloupete zázvor raz dva. Budete překvapeni, jak je to snadné

Jaká doslova zázračná potravina nesmí v podzimním období doma chybět? Zázvor. Tento zabiják virů a bacilů je ideálním parťákem při nachlazení a chřipce, ale i jako prevence. Také vás od jeho konzumace odrazuje jeho komplikované loupání? Už nemusí...

Zakroucené oddenky zázvoru lékařského se často velmi obtížně loupají. Nezoufejte, protože naštěstí existují chytré vychytávky, jak zázvor oloupat snadno, rychle a hlavně s minimem odpadu. Zázvor prostě musíte mít neustále po ruce, protože působí nejen na posílení imunity, antibakteriálně a protizánětlivě, ale je i skvělým pomocníkem, pokud vás přepadnou žaludeční či cestovní nevolnosti. Navíc snižuje hladinu špatného cholesterolu, dokonce vám pomůže při hubnutí a užívá se také jako afrodisiakum.

Nožem ne!

Pokud seženete mladý a čerstvÝ zázvor, nemusíte ho loupat vůbec, protože jeho slupka je tenká a jemná. Většinou však v obchodě koupíte zázvor s tuhou a silnou slupkou, které je nutné se zbavit. Většina z nás k tomu používá malý nožík, tímto způsobem však oloupete i vzácnou žlutou dužinu a z oddenku vám nezbyde témět nic. A to je velká škoda.

Škrabkou také ne

Dalším častým způsobem je používat klasickou škrabku na brambory. Jenže ta si s těmi všemi hrbolky a nerovnostmi často neporadí dobře, nedostanete se s ní do všech těch záhybů a při loupání se pěkně zapotíte.

Jak jednoduše oloupat zázvor?

Vyzkoušejte osvědčený trik, a to pomocí obyčejné čajové lžičky. Do jedné ruky si vezměte zázvor, do druhé lžičku a okrajem slupku okrájejte. Uvidíte, jak to půjde snadno a budete překvapeni, jak málo odpadu budete mít. Důležité je oloupat pouze tolik, kolik právě potřebujete. Zbytek vraťte do lednice, se slupkou vám oddenek déle vydrží.

Pokud přesně nevíte, jak na to, nspirujte se v našem videu:

Lžičkou to půjde snadno Zdroj: Shutterstock

Extra tip: Zázvorový likér - zabiják chřipky

Zázvorový likér je ideálním prostředkem proti nachlazení. Zdroj: Shutterstock

Připravte si doma zázvorový likér. Kombinace ingrediencí je tou nejlepší obranou proti chřipce. Připravte si 500 g zázvoru, asi pět citronů, 150 ml vodky a deset lžic medu. Zázvor oloupejte pomocí lžičky, citrony oloupejte a obě suroviny odšťavněte zvlášť. Zázvorovou šťávu, vodku a citronovou šťávu pak smíchejte v poměru 1:1:1 a doslaďte medem dle chuti. Ten si před použitím trochu nahřejte. Promíchejte, nalijte do láhve a zkonzumujte do půl roku.

Zdroje: fresh.iprima.cz, www.vimcojim.cz