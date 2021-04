Sedmidenní detox: Vyrobte si zázvorovou vodu. Je skvělá na jarní únavu a neduhy

Léčivé účinky zázvoru jsou lidstvu známy po dlouhá staletí. Silně aromatický kořen s citrusovou vůní se přidává do čaje při nachlazení, v lidové medicíně však nachází využití mnohem širší. Celkově posiluje imunitu, zbavuje tělo toxinů a zmírňuje záněty. Bojujete-li s jarní únavou, udělá vám velmi dobře.

Typickou štiplavou chuť zázvoru dodává látka zvaná gingerol. Jde o silný antioxidant, jenž se osvědčil v boji se žaludečními a střevními potížemi. Kromě toho je mu připisována schopnost zmírnit bolesti hlavy i kloubů a léčit záněty různého druhu. Pomáhá dokonce i při bolestech menstruačních.

Jak si připravit zázvorovou vodu

Budete potřebovat asi 3 cm oddenku zázvoru, který nastrouháte na jemném struhadle. Na plotně přiveďte k varu hrnec s 1 litrem vody a zázvor v něm chvíli povařte, stačí 5 minut. Směs nechte vychladnout, potom ji přeceďte přes jemné sítko, ochuťte medem a lžící citrónové šťávy a přelijte nejlépe do skleněné lahve.

Zázvorovou vodu lze ochutit medem a citrónem. Zdroj: Shutterstock.com

Zázvorovou vodu uchovejte v lednici a popíjejte ji místo limonády. Měla by se zkonzumovat během 24 hodin, každý den si proto připravte novou. Kúru dodržujte týden, poté si od zázvoru dejte na pár týdnů přestávku.

Může vás zajímat Zahrada Jak doma vypěstovat libovolné množství zázvoru z kousku, který koupíte v obchodě Vaření a recepty Vyrobte si med ze starých jablek a zázvoru. Je vynikající a zdravý jako včelí

K čemu zázvorová voda pomáhá?

Zdravotními účinky zázvoru se v minulosti zabývalo mnoho vědeckých studií a ačkoli se většinou prováděly jen na malém vzorku dobrovolníků, závěry vyzněly pro zázvor příznivě. Prokázalo se například, že pravidelné pití zázvorové vody snižuje hladinu cukru v krvi. Stejně tak se zřejmě upraví i cholesterol, tento test však byl proveden zatím jenom na hlodavcích.

V současné době se zkoumá vliv zázvoru na rakovinové bujení a ověřuje se hypotéza, že může zpomalit, nebo dokonce zcela zastavit, růst některých zhoubných nádorů. Antioxidanty obsažené v zázvoru mají každopádně pozitivní účinky při detoxikaci organismu a zabraňují jeho předčasnému stárnutí.

(Zdroj: www.medicalnewstoday.com/articles/322257#risks-and-side-effects)

Doporučená denní dávka zázvoru

Se zázvorem je nicméně třeba zacházet jako s medikamentem a užívat ho jen v omezeném množství. Denní dávka pro dospělého člověka by neměla překročit 5 g čerstvého zázvoru, dětem do 2 let se zázvor nepodává vůbec a těhotné ženy by se o jeho konzumaci měly poradit s lékařem. Když to se zázračným kořenem přeženete, mohli byste trpět pálením žáhy, bolestmi břicha nebo průjmem, u někoho se vyskytne i alergická reakce. Zázvor se také nesnese s některými léky, obzvláště nebezpečné je jeho užívání v kombinaci s pilulkami na ředění krve a s léčivy podávanými při cukrovce.

(Zdroj: cs.medlicker.com/1230-zazvor)