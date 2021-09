Jak zareaguje tělo, když budete denně pít čaj ze zázvoru? Na podzim je to skvělé

Zázvor je velmi opěvovaná léčivá rostlina, která je v medicíně využívána již dlouhá staletí. A není se čemu divit. Jeho kořen má velmi prospěšné účinky na lidské zdraví. Udělejte si z něho zázvorový čaj, umí pomoci v léčbě mnoha zdravotních problémů.

O zázvoru není přesně známo, odkud pochází. Někdy se uvádí, že byl nejdříve pěstován na jihu Číny, odkud se dostal do Indie. V každém ohledu je jasné, že v Indii a Číně se používá již více než tři tisíciletí. Odtud se patrně rozšířil zásluhou fénických mořeplavců do zemí Blízkého východu a do okolí Středozemního moře.

Velice populární byl již ve starověkém Řecku, Římě i Egyptě, kde byl už kdysi používán jako jedna ze zásadních přísad k luštěninám. Do Afriky přivezli zázvor Portugalci a do Jižní Ameriky během 16. století Španělé. Protože se oddenky zázvoru v teple nekazí, stala se tato rostlina jedním z prvních druhů koření, kterou mohli bezpečně přepravovat arabští obchodníci i do Evropy. Během středověku tak zázvor v evropské kuchyni zdomácněl a byl používaný téměř stejně jako sůl a pepř.

Výluh z čerstvého kořene pijte, jakmile pociťujete slabost, únavu a máte pocit, že na vás něco, jak se říká “leze”. Zdroj: profimedia.cz

Chuť zázvoru je nezaměnitelná

Zázvorové koření, které se z oddenků vyrábí, může mít žlutou, okrovou až červenou barvu. Je pro něho typická výrazná pryskyřičná vůně a jeho chuť je velmi výrazná, aromatická, slabě ovocná až citrusová a sladce pikantní. Ve větším množství je až velmi ostrá. Onu štiplavost má na svědomí látka gingerol, kterou zázvor obsahuje. Funguje podobně jako kapsaicin v pálivých papričkách. Je nezbytnou součástí indické a čínské kuchyně. Používá se do sladkých i slaných pokrmů: zázvorového pečiva, guláše, pečených mas, ale i piva nebo limonád. U nás je spojovaný především s konzumací v podobě čaje s lehce štiplavou, osvěžující chutí.

Zázvor je blahodárný

Víte, kdy je fajn pít zázvorový čaj? Je nejen dobré konzumovat jej preventivně, ale hlavně ve chvíli, kdy potřebujete posílit imunitní systém, proto neváhejte a začněte ho popíjet pravidelně. Je totiž pro tělo až neskutečně prospěšný. Možná to nevíte, ale zázvor je jednou z nejlepších superpotravin! Jde o extrémně silnou poživatinu, která působí na mnoho neduhů a nemocí. Nejenže dokáže podstatně zlepšit a posílit imunitní systém, ale umí také snížit nebo úplně odstranit různé záněty.

Zázvorový čaj na nachlazení

Výluh z čerstvého kořene pijte, jakmile pociťujete slabost, únavu a máte pocit, že na vás něco, jak se říká “leze”. Zázvor dokáže snížit teplotu, skvěle reguluje pocení a je úžasným pomocníkem proti zimnici. Příznivě působí také na průdušky a celý dýchací systém. Nejdominantnějšími vitamíny jsou v pálivém kořenu vitamíny A, B1, B2, C a E. Obsahuje také celou řadu minerálů, mezi něž patří sodík, draslík, vápník, železo, fosfor a hořčík.

Máte potíže s trávením?

Jestliže patříte mezi ty jedince, které obtěžuje časté pálení žáhy, těžký žaludek či nadýmání, pomůže vám právě zázvorový čaj. Dokonce je vhodný i v případě, že se vám dělá špatně od žaludku nebo trpíte nechutenstvím. Zásluhu na tom má právě zmíněná organická sloučenina gingerol, která má pozitivní účinky i pro prevenci rakoviny a nevolnosti po chemoterapii.

Vzhledem k protizánětlivým látkám, které zázvor obsahuje, se hodí také jako doplněk stravy při revmatických potížích. Zdroj: profimedia.cz

Uleví všem, kdo mají revma

Vzhledem k protizánětlivým látkám, které zázvor obsahuje, se hodí také jako doplněk stravy při revmatických potížích. A ještě lepší je ideální přímé užití ve formě zázvorového zábalu, který ulevuje od bolestí konkrétního postiženého místa.

Tip na lahodný lektvar

Dejte vařit 1 šálek vody a ve chvíli, kdy přijde k varu, přidejte ¼ čajové lžičky sušeného zázvoru a stejné množství sušené kurkumy. V případě, že budete čaj dělat z čerstvého nastrouhaného zázvoru, použijte ho celou 1 lžičku. Nechejte deset minut jemně probublávat a poté přidejte kokosové mléko podle vaší chuti. Váš zázvorový čaj je nyní připravený ke konzumaci. Pokud nejste spokojení s chutí čaje, můžete přidat i organický surový med na dochucení.

