Zázvorový zábal: Přes noc ubere několik milimetrů v pase. Jak funguje?

Nevzhledných faldíků na břiše se lze tradičně zbavit zdravější stravou a pravidelným cvičením. Komu to zavání přílišnou dřinou, hledá alternativy, jak problematické tělesné partie zformovat rychleji a bez námahy. Kromě vibračních a stahovacích pásů můžete narazit na zázvorový zábal. Na jakém principu funguje?

Pro zázvorový zábal na břicho potřebujete smíchat lžíci nastrouhaného čerstvého zázvoru se 4 lžícemi tělového mléka. Směs nanesete večer na břicho nejlépe poté, co jste si poleželi v horké koupeli - teplá voda roztahuje póry a zázvor se tak lépe vstřebá do kůže. Potřené břicho pak omotáte potravinovou fólií a celý zábal upevníte elastickým obinadlem. Takto zabaleni se pak můžete odebrat do postele a spokojeně usnout.

Tělový krém se zázvorem zmírňuje otoky. Zdroj: Shutterstock.com

Podle propagátorů této lidové hubnoucí metody uvidíte výsledky hned první ráno: uberete nejméně půl kila a při přeměření zjistíte, že se vám pas ztenčil o několik milimetrů. Je to vůbec možné?

Může vás zajímat Zdraví Hubnutí chůzí: Kolik kroků denně potřebujete ujít, abyste zhubli a byli zdraví? Zdraví Jak zhubnout bez diet, pomalu, ale jistě a natrvalo

Možné to je, ale neradujte se předčasně. Kombinace pálivého koření a neprodyšného obalu zahřeje břicho na vyšší teplotu, až se vám bude zdát, že se tuky tím horkem skutečně "spalují". Jenže pot, který vyjde během noci z kůže, není rozpuštěným tukem, nýbrž obyčejnou vodou s příměsí minerálů. Horko a zvýšené pocení tedy nevede ke spálení tuků, ale k úbytku tekutin. S poklesem vody v těle logicky poklesne i váha. Pokud se však nechcete vystavit riziku dehydratace, budete muset tekutiny co nejrychleji opět doplnit, čímž se ručička na váze posune zpět do původní polohy.

Bříško ale po zázvorovém závoru opravdu může být o něco plošší. Opět to není tím, že by se zázračně vypařily tuky, to jen léčivé účinky zázvoru v kombinaci s teplem zapůsobily na trávicí soustavu a zmírnily nadýmání. Z tohoto pohledu tedy zázvorový zábal na břicho není až takovým nesmyslem, jak by se mohlo zdát. Tuků vás nezbaví, ale prokrví kůži a zlepší trávení, což nepřímo přispěje i k postupnému ubývání na váze.

Rozhodně nejde o spásnou metodu, která by dokázala nahradit dřinu v posilovně a přísně kontrolovaný jídelníček. Jako podpůrná kúra však může být zázvorový zábal prospěšný, samozřejmě za předpokladu, že na vaší pokožce nevyvolá alergickou reakci.

(Zdroj: www.healthline.com/health/body-wraps-to-lose-weight, https://youtu.be/MtS76WR_yp4)