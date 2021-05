Jak si prodloužit život? Zbavte se zlozvyků v jídle. Stačí si je uvědomit

Zvyk je železná košile a něco zažitého změnit bývá náročné. Pokud se vám ale dostaly pod kůži nepříznivé stravovací návyky, zahráváte si se svým zdravím. Přehodnoťte je, a ještě dnes můžete začít žít zdravěji.

Ruku na srdce, většinou o svých špatných návycích moc dobře víte, ale raději je přehlížíte. Stojí vám takové riziko za to? V první řadě si ujasněte, které z následujících problémů jsou ty „vaše“, a pak se můžete pokusit o nápravu. Malá zlepšení, kterých budete postupně dosahovat, se začnou sčítat a postupem času budete cítit jejich velký přínos pro váš zdravější život. Kde tedy prozatím chybujete?

K tomu, aby tělo (i při zpracování jídla) správně fungovalo, potřebuje dostatečné množství tekutin Zdroj: SedovaY / Shutterstock.com

Málo pijete

K tomu, aby tělo (i při zpracování jídla) správně fungovalo, potřebuje dostatečné množství tekutin, v tom nejlepším případě čisté vody. Kromě ní si můžete pitný režim zpestřit ředěnými nepřislazovanými ovocnými a zeleninovými šťávami (ideálně doma vyrobenými) a neslazeným čajem. Nedostatek tekutin mimo jiné vyvolává i falešný pocit hladu, ne nadarmo se říká, že hlad je převlečená žízeň.

Jíte nepravidelně

Nepravidelná strava zatěžuje organismus. Pokud nebudete jíst pravidelně, budete „ujídat“ v průběhu celého dne, což povede ke zvyšování hmotnosti – a navíc se stejně nebudete cítit uspokojení a nasycení. Rozložíte-li příjem energie rovnoměrně během dne, tělo si potom neukládá energii do zásoby a netvoří tuky v těle. Nebude si energii šetřit na dobu, kdy se mu jí nebude dostávat. Proto mezi hlavními jídly zařaďte nějaké ovoce, zeleninu nebo třeba jogurt, omezíte večerní či noční přejídání. Poslední jídlo bychom měli konzumovat s pauzou alespoň dvě hodiny před spánkem.

„Zhltnete“ jídlo hned, jak usednete ke stolu? Zdroj: Shutterstock.com

Hltáte

„Zhltnete“ jídlo hned, jak usednete ke stolu? Máte prázdný talíř jako první? Ano, i tohle je zlozvyk. Zvláště když máte nadváhu, tak byste se měli snažit jíst velmi pomalu, každé sousto si vychutnat. Základní pravidlo pomáhající proti tomuto nešvaru zní, nedávat si do úst další jídlo, když ještě koušeme předchozí sousto. Pomoci může také pomalé žvýkání, kdy si stanovíte, po jak dlouhé době jídlo spolknete. V závislosti na druhu potravin to může být například deset vteřin. Vyžaduje to ze začátku hodně trpělivost a pevné vůle. Odměnou vám však bude větší požitek z jídla a mimo jiné si nezaděláte na žaludeční vředy.

Obědváte za pochodu

Během vašeho běžného pracovního dne (když neurčuje pravidla covid) běháte z jedné schůzky na druhou, nemáte čas někde chvíli posedět, když se hlásí váš žaludek. A tak si cestou koupíte alespoň párek v rohlíku. Ovšem takové jídlo za chůze vám jen zvedne stres. Jak takovým situacím předcházet? Zkuste si každé ráno v hlavě srovnat, kde se budete během dne nacházet a zda máte možnost se tam občerstvit. Snadným řešením je také vždy přítomná svačinka v kabelce v podobě banánu nebo müsli tyčinky. Takové jídlo spořádáte rozhodně elegantněji, a navíc se zdravějším efektem.

Pro případ, že jíte sami, naučili jste se doma obědvat současně se sledováním televize? To je špatně Zdroj: Shutterstock.com

U počítače, televize...

Pro případ, že jíte sami, naučili jste se doma obědvat současně se sledováním televize, počítače, tabletu, mobilu… Případně si jídlem u počítače „šetříte čas“ v práci. To je ale špatně. Při jídle byste se měli soustředit na jídlo a jen na jídlo. V opačném případě ani nemáte tušení, co jste vůbec jedli, případně kolik jste toho snědli. A za chvíli budete mít hlad – mozek se dá snadno obelhat, když na to přijde. Bude mít brzy pocit, že jste ještě pořádně neobědvali.

Uzobáváte z nudy a zvyku

Tohle je dost rozšířený zlozvyk. Když koukáte večer v televizi na váš oblíbený film, musíte nutně něco zobat, i když jste najedení. Když to jinak nejde, pokrájejte si na tenké plátky okurku nebo papriku, tuky si tak na vás nepřijdou.

Pozor na emoční jedení!

Cítíte, jak vám jídlo přináší útěchu a už dopředu od něj čekáte hlavně klid a pohodu? Jste nacpaní, spokojení, ale bohužel jen na chvíli? Emoce vás opět dostanou na kolena, a vy zajídáte stres, smutek, vztek… Odpovědí a záchranou je takzvané vědomé jedení neboli mindful eating. Váš život je víc než jen jídlo, není to jediná důležitá věc, která přináší uklidnění či radost. Jestli chcete řešit svoje emoční jedení, pak musíte nejprve vyloučit spouštěče, nebo je alespoň omezit na minimum.

Co pomáhá nejen při zajídání emocí

Veďte si záznamy! Chcete-li například omezit sladké, nastavte si týdenní limit sladkostí a kontrolujte svou konzumaci v zápisníku. Můžete tak sledovat i dosažené úspěchy. Naučte se odvádět svou pozornost! Pokud pocítíte naléhavou potřebu mlsání, řekněte si, že zkusíte vydržet ještě 15 minut. Existuje velká šance, že se mezitím začnete věnovat něčemu jinému a na dobroty zapomenete. Snažte se předvídat překážky! Pakliže vás pokouší třeba jídelní automat v práci, vyhýbejte se mu nebo u sebe nenoste drobné.

Zdroj: Časopis Překvapení

jsmekocky.cz, slovacky.denik.cz, femina.cz, vitalia.cz