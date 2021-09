Sbíráte houby? Které z nich jsou nejzdravější a na které si naopak dát pozor

Houbaření patří mezi nejoblíbenější český „sport". Tato kratochvíle má mnoho benefitů. Nejenže strávíte čas s rodinou v lese, unavíte děti a odpočinete si, ale dokážete si vlastníma rukama nasbírat část večeře nebo zásoby na zimu. Houby jsou navíc nejen chutné, ale také zdravé.

Zatímco my houby považujeme za potravinu, naši předci je využívali jako léčivky. Důkazem je toho ledový muž „ pračlověk Ötzi“, jehož mumie byla nalezena v Tyrolských Alpách. Ve své výbavě měl houby březovník obecný a troudnatec kopytovitý, které mají antibiotické účinky. Jako léčivky je využívali i lidé v Antice a středověké „babky kořenářky". Psychotropní houby byly oblíbené u Aztéků i u Vikingů.

Léčivé houby

V současné době vědci identifikovali více než 300 hub s léčivými účinky. Jde především o tzv. saprotrofní houby, tedy ty, které rostou pouze na odumřelém dřevě. Aby se tyto druhy ubránily konkurentům a mohly lehce kolonizovat odumřelé dřevo, vytvořily si různé antibiotické substance. Ty mají pozitivní účinky na lidský organismus. „Mezi tyto substance patří terpenoidy, aminokyseliny jako lysin, steroidy, germanium s protinádorovým a silným antioxidačním účinkem, nukleonové kyseliny, vitaminy, polysacharidy či heteropolysacharidy. Většina léčivých hub obsahuje všech osm esenciálních kyselin a má vysoký obsah železa, selenu a vitamínů skupiny B," píše mykolog Jan Kalián. Pozornost se také věnuje houbovým polysacharidům. Klinické testy prokázaly, že tyto látky podporují imunitu, snižují hladinu cholesterolu a působí proti různým typům nádorů. Obsah většiny vitaminů nebo minerálů se při vaření nemění, naopak se pro organismus stávají snáze vstřebatelnými.

Podle specialistů patří mezi nejlepší přípravu hub jejich lehké restování nebo vaření. Zdroj: from my point of view / Shutterstock.com

V jaké formě jsou léčivé houby nejúčinnější

Kapsle, odvar, výluh nebo smaženice. Jaká forma zpracování dodá tělu co nejvíce prospěšných látek? Podle specialistů patří mezi nejlepší přípravu lehké restování nebo vaření. V těchto případech je ale nutné zkonzumovat jak olej, tak vodu, v nichž se houby připravovaly. Zdravé polysacharidy totiž zůstaly v nich. Chorošovité houby zase můžete zpracovat do dvojitého extraktu z lihového výluhu a vodného odvaru.

Zdravé houby

I oblíbené a nejčastěji sbírané houby mají pozitivní vliv na lidský organismus.

Hřib hnědý

Hřib hnědý je známý jako podborovák nebo poddubák. Je vynikající ve všech houbových jídlech, od smaženice po omáčky. Dá se také mrazit a nakládat. Obsahuje aminokyselinu L-theanin, která podporuje relaxaci a zlepšuje kvalitu spánku. Odbourává stres a potlačuje účinky kofeinu. Zlepšuje koncentraci a zmírňuje projevy premenstruačního syndromu.

Bedla vysoká

Tato chutná houba obsahuje flavonoidy, které mají silné antioxidační vlastnosti. Vyskytují se v ní látky jako betakaroten, lykopen, kyselina listová, kterou ocení především těhotné ženy, mastné kyseliny, minerální látky a imunomodulační glukany.

Hlíva ústřičná

Hlíva je královnou mezi léčivými houbami. Posiluje imunitní systém, obsahuje vitaminy a potřebné stopové prvky. Upravuje hladinu krevního tlaku i cholesterolu a odstraňuje bolesti u některých kloubových onemocnění.

Pýchavka obecná

Pýchavka je jedlá, chutná houba obsahující vysoké množství minerálních látek, jako jsou vápník, hořčík, sodík, železo nebo draslík. Pomáhá i v období ženské menopauzy, při žaludečních potížích či kožních onemocněních.

Lesklokorka lesklá

Málokdo ví, že je tento druh považován za houbu dlouhověkosti. Reishi roste na mrtvém dřevě listnatých stromů. Najdete ji především v bukových nebo dubových lesích. Podle tradiční čínské medicíny snižuje tělesnou váhu, prodlužuje život a harmonizuje činnost orgánů v těle. Posiluje játra a srdce, pomáhá při nemocech žaludku a endokrinního systému a podporuje růst vlasů. Podle studie z roku 2008 zlepšuje také stav Alzheimerovy choroby.

Lesklokorka lesklá neboli Reishi. Zdroj: James Aloysius Mahan V/Shutterstock.com

Houby „zabijáci“

I mezi houbami existují nebezpečné druhy, které jsou pro člověka smrtelné nebo způsobí trvalé následky. Na jaké si dát pozor?

Muchomůrka zelená

Muchomůrka zelená je nejjedovatější houbou u nás. Její toxiny působí dlouhodobě. Proto pokud ignorujete pocit nevolnosti a průjmy a nejdete k lékaři, jed vám poškodí játra a ledviny. Dospělý člověk umírá během 5 až 7 dnů. Amatérští houbaři si ji pletou se žampióny, bedlami, ale i s holubinkami.

Muchomůrka tygrovaná

Tato prudce jedovatá houba způsobuje těžké psychotropní otravy. Není smrtelná, ale vyvolává zažívací problémy, dezorientaci v čase, blouznění a halucinace. První příznaky nastávají v průměru za 2,5 hodiny. Muchomůrku tygrovanou můžete zaměnit za oblíbenou a jedlou muchomůrku šedivku nebo za chuťově výtečnou růžovku.

