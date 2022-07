Ideální dieta pro ženy nad 50: Jezte normálně, ale změňte časy jídel

Vyvraťte všem pověry, že v jistém věku už není možné zhubnout! Není to totiž pravda a jedná se pouhopouhé výmluvy. Všechno je možné, a to i zdravé hubnutí po 50.

Kdo to už párkrát v životě zkusil, moc dobře ví, že začátky a cesta za vysněnou postavou není úplně snadná. Berte to však jako životní rozhodnutí a vylaďte jen váš životní styl. Bude vám v něm fajn, budete zdravější a odměnou vám bude vysněné a vitální tělo, které si to ještě v životě pořádně užije!

Najděte rovnováhu

Nenechte se napálit neefektivními krátkodobými dietami, které ve výsledku nemají cenu, rovnice dokonalého těla je jasná. Skládá se z kvalitní stravy a pravidelného pohybu, nikoliv z nefungujících kouzel. Žádný výsledek se nedostaví zadarmo a není otázkou okamžiku. Pevná vůle je jen na vás. Nezbytné je jen dodržování pár snadno zvládnutelných zásad, které vás nakonec budou bavit. Najděte rovnováhu mezi tím, jakému pohybu se chcete věnovat a jaké potraviny budete přijímat.

Udělejte si z cvičení zábavu a společenskou událost. Zdroj: Shutterstock

Vsaďte na přirozenou stravu

Nepodléhejte krátkodobým omezujícím a jednostranným dietám, ani nesmyslným doplňkům stravy. Jakmile se po nich vrátíte k předchozím návykům, jste v začarovaném kruhu a tělo jen šokujete! Stravování je jednou z nejpřirozenějších věcí na světě a funguje dokonale samo od sebe, stejně jako třeba dýchání. Ovšem jen do té doby, než mu začnete „ubližovat".

Krok za krokem a žádný stres

Na prvním místě stojí vaše pevné rozhodnutí, že chcete pro své zdravé a krásné tělo udělat absolutně vše, co mu bude prospívat. Následně je nutné stabilizovat metabolismus a nastartovat zdravou produkci enzymů a hormonů v těle. Díky tomu dojde k upravení hmotnosti a maximálně se zvýší nejen vaše fyzická a psychická výkonnost, ale i koncentrace a emocionální vyrovnanost. Samozřejmě s tím souvisí i úprava každodenních stravovacích návyků.

Dopřávejte si vyvážené dávky jídla

Pokud chcete opravdu snížit svoji hmotnost, měli byste dbát na výběr kvalitních a zdravých surovin. Vykašlete se na počítání kalorií, protože většinou neodpovídají výživové hodnotě celého pokrmu. Raději se zaměřte na nízký glykemický index, správným vylučování hormonu inzulínu se dostanete do správné rovnováhy. Jakmile tomu tak není, projevuje se to častými pocity hladu a nesmyslnými chutěmi na sladké. Ve vašem pravidelném jídelníčku by se měly vyskytovat ve větší míře bílkoviny a zdravé tuky, kdežto sacharidů by mělo být méně. Nikdy nehladovte a vždy si naplánujte předem, co budete jíst.

Jak by to mělo vypadat na vašem talíři

20 až 35 % bílkovin

20 % tuků

40 až 50 % sacharidů

Už žádné polotovary

Vyřaďte ze stravy všechny předem zpracované a ochucené výrobky, jako jsou polotovary, instantní jídla či chlazené hotovky. Většinou obsahují nezdravý nadbytek soli, aditiv, konzervantů a cukru. Vsaďte raději na neochucené a čerstvé produkty, které si snadno dochutíte zdravě a podle vlastní chuti. Budete tak mít lepší přehled o tom, co jíte, a můžete zvolit zdravou variantu.

V každém ohledu byste měli snížit množství veškerých sladkostí a bílého pečiva. Raději je nahraďte zdravější podobou cukru, máte nepřeberné možnosti. Zdroj: shutterstock.com

Odepřete si nezdravý bílý cukr

V každém ohledu byste měli snížit veškeré sladkosti a bílé pečivo. Raději je nahraďte zdravější podobou cukru, máte nepřeberné možnosti. Cukry jsou snadno dostupné nejen v ovoci, ale i v zelenině, celozrnných výrobcích, produktech z ovsa nebo rýže. A navíc tak dopřejete tělu významné vitamíny a minerály. Výbornou alternativou bílého cukru je samozřejmě také med nebo stévie.

Dodržujte pětihodinový interval mezi pokrmy

Váš jídelníček by měl být složený ze tří kvalitních jídel denně, tedy ze snídaně, obědu a večeře. Mezi nimi byste měli mít vždy pětihodinový odstup, protože stejně jako během spánku dochází v pauzách mezi jídly k poklesu hladiny inzulínu, a tudíž nastává efektivní spalování tuku. Při vyšším počtu jídel, tedy i se svačinami nebo neustálým uždibuvonáním a mlsáním, zůstává hladina inzulínu permanentně zvýšená a tělo si tvoří spíše tuk než svalovou hmotu. Zároveň dochází k omezené produkci některých hormonů, které chrání organismus před záněty a před zbytečně rychlým stárnutím.

