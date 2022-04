Hubnutí podle našich babiček: Měly jednoduché, levné a překvapivě účinné metody

Hubnutí k jarnímu období tak nějak už patří. Každý chce vypadat lépe v sezóně plavek, tílek a krátkých kalhot. Přemýšleli jste někdy, jakým způsobem shazovaly přebytečné kilogramy naše babičky?

V dnešním světě fitcenter na každém rohu, zdravých potravin a krabičkových diet, si asi těžko člověk představí, jakým způsobem hubnutí provozovali naši předci. Dnes totiž máme k dispozici vše, na co si vzpomeneme. To je ale právě možná ten důvod, který vede k obezitě lidí v takové míře.

Styl života

Ano, dříve se žilo zcela jinak. Pohyb byl pro člověka každodenním chlebem, velká část lidí nyní pouze sedí v kanceláři a odpoledne jede domů autem či MHD. V minulosti aut bylo jen málo a lidé na chození byli jednoduše navyklí. Dnes si raději člověk sedne do autobusu a hraje si hru na mobilu.

Sklenka vody

Jestliže přišel čas, kdy člověk nějakým způsobem přibral na váze, snažil se nabraná kila opět zahodit pryč, což se samozřejmě děje po celé dlouhé generace. Nejlevnějším trikem babiček bylo, že vypily před jídlem sklenku vody, aby se jim předem „naplnil“ žaludek a ony toho moc nesnědly. On se ale vypitou vodou žaludek nezaplnil, pouze se naředily žaludeční šťávy a na chvíli je opustil pocit hladu.

Jablko před jídlem

To, že zakousnutí do jablka nám sníží nekomfort v ústní dutině, se vědělo odnepaměti. Dříve ženy pojídaly jablko i před hlavním jídlem, aby žaludek vyplnily něčím méně kalorickým, než byl pak samotný hlavní pokrm. V oblíbenosti byl také jablečný ocet, který měl za úkol podpořit střeva i spalování tuků, ale bohužel, takové účinky nejsou zcela prokázané.

Jablko před hlavním jídlem vyplní žaludek něčím méně kalorickým a sníme toho méně. Zdroj: Shutterstock

Grapefruit

Od doby, kdy začal být grep populární, což je až během 19. století, si ženy do jídelníčku začaly přidávat pár měsíčků grepu 3x za den. Věřily, že si ulehčují cestu k vysněné postavě. Jak to je doopravdy? Samotný grep nám s hubnutím moc nepomůže, ale pokud si ho zařadíte do dne jako rituální aktivitu, dodá tělu alespoň nějaké množství vitamínů a vlákniny, což je ve výsledku velmi přínosné.

Kysané zelí

V tomto případě nebuďte líní a připravte si kysané zelí doma, protože má zcela jiné grády než to z obchodu. Má úžasné účinky na náš žaludek, žaludeční bakterie a peristaltiku střev. Jedno velké plus přichází i v podobě dobré nálady, neboť tyto bakterie vyrábějí nezanedbatelné množství serotoninu.

Kysané zelí má úžasné účinky na náš žaludek, žaludeční bakterie a peristaltiku střev. Zdroj: Shutterstock

Skořice

Jelikož je u nás skořice známa již od 15. století, tak se její pozitivní účinky mohly zkoušet po dlouhou dobu. Skořice zvyšuje metabolický obrat, což je v redukci váhy výhodné. Ale víte jak to je… nic nejde bez práce. Pokud budete dodržovat jídelníček s nízkotučnou stravou, zařadíte nějaký ten pohyb a do tohobudete konzumovat skořici, hubnout se vám bude rozhodně jednodušeji.

