Osvojte si těchto 10 jednoduchých denních návyků a budete se cítit skvěle

Co si takhle vyzkoušet 10 návyků, které vám tak trochu změní život? Zdá se vám to jako klišé? Věřte, že není, protože těchto několik tipů to opravdu dokáže!

Čekáte něco jako „jezte zdravě a buďte na všechny kolem sebe milí“? Zapomeňte na to. Tipy, které vám nabídneme společně s Bárou Sedlákovou, jsou naprosto jiného rázu. Jednoduché a účelné. Na začátku se vám asi všech deset věcí najednou v jeden den nepodaří, ale postupem času, až si osvojíte několik vybraných návyků, vyberte a přidejte další a další.

Bára Sedláková, lektorka jógy, se těmito pravidly řídí již několik let, a jak sama říká ve svém videu, je spokojená sama se sebou. Jdete do toho? Pojďte, alespoň do části!

Poslechnout si Báru můžete na tomto videu:

Naučte se něco nového každičký den

Nemusí se zrovna jednat o nová slovíčka ze španělštiny, ale stačí něco jednoduššího. Vidíte ve výloze zajímavou rostlinu a netušíte, jak se jmenuje? Proč je na elektrickém vedení ta velká koule? Zjistěte si to.

Vypněte si upozornění a užívejte si kouzlo okamžiku! Zdroj: shutterstock.com

Vypněte si upozornění

Všimli jste si, že vám na mobilu blikne upozornění na cokoliv a vy hned po něm saháte? Nový like na sociální síti, komentář, email, cokoliv. Jestliže tato upozornění vypnete, uleví se vám a budete si více užívat kouzlo okamžiku.

Každodenní pohyb

Pohyb je k životu důležitý, což jistě moc dobře víte. Ne vždy je člověku tak, aby se přemluvil ke cvičení, to jistě také znáte. Stačí si ale v hlavě nastavit i maličkosti. Bydlíte ve čtvrtém patře? Nechte výtah výtahem a vyjděte si to pěšky.

Eliminujte lidi, co vás vysávají

Ano, to je těžší. Ale víte co? Fungujte to skvěle. Osobně mohu potvrdit! Začněte například polehoučku u sociálních sítí. Zasedněte a promažte ty, které vždy jen letmo přejedete očima, protože vám nic nepřinášejí, možná vás i trochu štvou. Může jít o známé, ale i o celebrity, které na sítích sledujete.

Udržujte si čisto denním osmiminutovým úklidem. Zdroj: profimedia.cz

Vaše čtyři barvy

Má to obrovské výhody. Šatník založený na vašich 4 barvách okouzlí jednoduchostí, vždy k sobě bez problémů seskládáte většinu kousků. Stejně ale rádi někdy vytáhnete červenou? Červené doplňky vám to vynahradí. A jaké že jsou ty vaše barvy? Po chvilkovém přemýšlení na to určitě lehce přijdete, protože vy se znáte nejlépe.

8 minut úklidu denně

Za osm minut se dá stihnout hodně věcí, i když si myslíte, že ne. Cílem tohoto návyku je kolem sebe doma udržovat pořádek a osm minut stačí k tomu, abyste se doma cítili příjemně.

Plán na zítra

Večer uleháte do postele a hlavou se vám hodí, co všechno vás zítra čeká a zbytečně si oddalujte ten sladký, milovaný spánek. I tohle se dá lehce vyřešit tím, že si navečer zasednete a sepíšete si to. Do mobilu, na lednici nebo do diáře. Dlouhodobé úkoly byste si také měli zapisovat a samozřejmě je i pomalu plnit.

Denní shrnutí

Po celém dni zapřemýšlejte, za co jste ten den vděční. Zdá se vám to jako hloupost? Proč si v mysli nezopakovat tu hezkou chvíli v autobusu, kdy vás do obličeje příjemně hřálo sluníčko, nebo vás vaše ratolest škrábala na zádech?

Sklenice vody ráno nalačno

Je úplně jedno, do jaké sorty spadáte, jestli do snídajících nebo do nesnídajících, v každém případě začněte nový den se sklenicí vody. Nastartuje vám metabolismus a všechny potřebné pochody.

Poznejte se

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak byste vlastně chtěli žít? Vypadat? Jaké by bylo vaše ideální JÁ? Zkuste si to v hlavě sesumírovat, lépe se vám k tomuto cíli půjde.

Zdroje: zena.aktualne.cz, www.svetzeny.cz