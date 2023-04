Zdravé potraviny, po nichž se nejvíc tloustne: Pozor na ně!

Proč dietologové neustále opakují, že má být jídelníček vyvážený? Většina potravin je totiž zdravých tak dlouho, dokud jich nesníte víc, než se sluší. K tloustnutí vám mohou pomoci i docela zdravé potraviny. Víte, na které byste si měli dát pozor?

Zdroje: ncbi.nlm.nih.govwww.kupi.cz, www.foodnetwork.com

Pestrá dieta je základ

Proč je dobré vědět, že někeré potraviny jsou sice velmi zdravé, ale navíc také plné cukrů a tuků? Je to jednoduše další upozornění na to, že redukční dieta nesmí být v žádném případě jednotvárná. Vyvážený a pestrý jídelníček je vždy prospěšnější, udržitelnější a zdravější než orientace na příliš striktní a omezené stravování.

Co je nezdravé, víme. Pozor si musíte dávat ale i na některé velmi prospěšné potraviny. Zdroj: Shutterstock

Například tyto potraviny lze rozhodně doporučit i při hubnutí, ale jen podle vědců v omezeném množství. Jsou sice doslova nabité zdraví prospěšnými látkami a mohou vám pomoci i hubnout, nicméně to neplatí, pokud budete konzumovat velké množství avokáda, ořechů a semen, sýrů, ale také sušeného ovoce nebo oblíbené jogurtové nápoje s ovocem.

Které další zdravé potraviny patří do této skupiny a jak se na zdravé jídlo dívat, vám prozradí velmi pěkně zpracované video z kanálu Joanna Soh Official, kterým provází hvězda wellness a fitness i YouTube malajského původu:

Hrst ořechů nebo sušeného ovoce

Skvělým příkladem jsou ořechy a semínka. Ne nadarmo se říká, že doporučenou denní dávkou je hrst ořechů, případně 30 g. Od věci nejsou ani malá balení ořechů. Patříte-li mezi milovníky ořechů, pak zrovna pro vás rozhodně nejsou vhodná velká rodinná balení ořechů. Na nich sice pár korun ušetříte, ale získáte také gramy tuků navíc - pokud nerozdělíte veliké balení na malé porce, kterých se budete striktně držet.

Podobné doporučení platí i v případě velmi tučného, ale rozhodně také zdravého avokáda. Ani zde neplatí, že čím více, tím lépe.

Sušené ovoce je také kalorickou bombou, kterého dokážeme bez problémů spořádat naráz velké množství. Pokud vybíráte mezi sušeným ovocem, nejméně problematické jsou obyčejné křížaly, respektive sušená jablka. Dávejte přednost produktům bez aditiv a cukru. Někdy je totiž ovoce připravované s pomocí kokosového oleje. Je sice voňavý, ale v sušeném ovoci rozhodně nemusí být.

Smoothie není vždy nejzdravější volbou. Zdroj: Zulfiska / Shutterstock.com

Jogurtové a ovocné koktejly

Jogurtové a ovocné smoothie je rychlovkou, kterou milují především ženy. Za určitých okolností je to jistě rychlá a zdravá snídaně nebo svačina, ale vždy záleží na tom, co do takového smoothie přidáte. Proti bílému jogurtu nebo kefíru těžko něco namítat, jinak je to však s ovocem či dalšími sladidly.

I samotné džusy, byť stoprocentní, jsou vlastně problematické. Obsahují hodně tekutiny, ale také velké množství cukrů. Narozdíl od čerstvého ovoce jsou džusy ochuzeny o vlákninu, kterou rozhodně v jídelníčku potřebujeme.

Tloustnout můžete i po kávě

Stejně tak se můžete často dočíst, že Američané odrazují od konzumace kávy během hubnutí. Rozhodně však nemají na mysli obyčejnou kávu, kterou si dnes a denně připravujete doma nebo v práci. Trend dochucovaných a zdobených nápojů se pomalu dostává i k nám. Přesto zatím ještě kávové nápoje slazené sirupy, s horou šlehačky a polevou či zdobením nejsou standardem. Takové nápoje mají nejen daleko ke kávě, ale navíc jsou také nadbytečně kalorické, s výraznou dávkou cukrů, ale často i nekvalitních tuků.