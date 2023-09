Nejzdravější ženy se rodí v těchto znameních. Patříte mezi ně?

Není nic vzácnějšího než zdraví. V mládí možná toto přání považujete za klišé, ale postupem času pochopíte, že jde opravdu o to nejcennější, co v životě můžete mít. My vám v následujícím horoskopu prozradíme, která ženská znamení zvěrokruhu patří mezi ta nejzdravější. Možná je tam i to vaše.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Ženy ve znamení Střelce mají tuhý kořínek, což se po generace dědí v jejich rodině. Mají tedy to štěstí, že je nepřekvapí žádné nepříjemné starosti a neduhy. Rakovina či jiná chronická onemocnění je budou obcházet obloukem a v podstatě je nebude zlobit ani jiné běžné onemocnění. Jednou za čas tak maximálně dostanou rýmu nebo kašel.

Střelci mají to štěstí, že díky genetice nemusí nijak zvlášť dodržovat zdravý životní styl, brát vitamíny ani se omezovat v nejrůznějších činnostech. Jsou prostě zdraví, vitální a svěží, a to až do vysokého věku. Když se na Střelce podíváte, neuvidíte ztrhanou ženu, ale ženu překypující energií a láskou. Trávit s nimi čas je tak velmi příjemné a obohacující.

Ženy ve Střelci mají tuhý kořínek. Zdroj: Profimedia

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Ženy ve znamení Býka jsou velké sporťačky, které by bez pohybu nevydržely ani jediný den. V zimě lyžují, snowboardují a bruslí, v létě zase běhají, plavou a jezdí na kole. V mezičase si ještě několikrát týdně zajdou do posilovny nebo si zaběhají doma na páse. Neumí odpočívat a nic nedělat, je to pro ně ztráta času. Tyto ženy se také velmi zdravě stravují.

Většinou se jedná o vegetariánky, které jsou závislé na zeleninových salátech, luštěninách a náhražkách masa. Pokud tedy chcete tuto ženu pozvat do restaurace na večeři, tak zapomeňte na českou klasiku, burgery nebo stejky, ale zaměřte se na zdravou stravu. Tím si u ženy ve znamení Býka šplhnou a budou mít body navíc!

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Panny by se rády dožily co nejvyššího věku a udělají pro to cokoliv. Patří mezi hypochondry, kterým naprosto nic není, jsou zdravé jako řípy, ale neustále si myslí, že je něco bolí a že je napadla nějaká nebezpečná nemoc. Vše si diagnostikují podle internetu a pak běží k lékaři. Ten už se jim směje, protože zdravější znamení než Panny téměř není.

Panny se denně krmí nejrůznějšími vitamíny a doplňky stravy, což jim přináší vitalitu, imunitu a sílu. Když se Panna o sebe přestane starat, je to pro ni stejné, jako by zemřela. Péče a starost o sebe přináší Pannám zdraví, a to jak psychické, tak fyzické. Díky svým zdravým rituálům jsou v pohodě a když je budou dodržovat, zůstane to tak až do jejich stáří.

Zdroje:www.popsugar.co.uk, astrotalk.com