14 jednoduchých zdravých zvyků, které vám změní život a budete se cítit skvěle

Jak si udržet dlouhý a zdravý život? Stačí pár zdravých návyků. Naučte se dělat některé věci každý den a s výsledkem budete více než spokojení!

S pevným zdravím půjde všechno hned snáz, a to se týká i dobré nálady. Stárnutí zastavit bohužel nikdo neumí, ale zpomalit? To už je na každém z nás a na tom, co pro to budeme ochotni udělat. Máme pro vás několik způsobů, díky kterým si život a zdraví můžete zlepšit.

Pusťte domů světlo

Slunce je pro náš život podstatný. Dodává vitamin D, který mimo jiné pomáhá k hubnutí. Jestliže nemusíte zrovna do práce či něco nakoupit, běžte se jen tak projít na čerstvý vzduch alespoň na 15 minut. Budete se cítit víc pozitivně, než když byste byli celý den zavření v zatemněné místnosti.

Zaznamenávejte si šťastné chvíle

Správný životní styl není jen o fyzické stránce, ale také hodně o té psychické. Určitě jste již zažili chvíle, do kterých se dostáváte kvůli negativní stresové zátěži a máte tak pocit, že jste v životě toho moc nedosáhli. Průběžným zaznamenáním šťastných událostí a svých úspěchů docílíte dostatečného povzbuzení, které vám vždy udělá radost.

Procházka každý den

Na podzim máme tendenci být častěji doma kvůli špatnému počasí. To nás ale neomezuje natolik, abychom se přestali hýbat. Cvičte alespoň třikrát týdně po dobu 30 minut. Protahujte se, choďte na pravidelné procházky, nahraďte jízdu výtahem chůzí po schodech, pokud vám to vaše zdraví dovoluje.

Zajistěte si kvalitní spánek

Kvalitní spánek je velmi důležitý nejen pro vaše zdraví, ale také pro to, jak budete další den celkově výkonní. Půl hodiny až hodinu před spaním vypněte všechny obrazovky a věnujte se chvilku knížce nebo časopisu. Čtení vás uvede do uvolněného stavu, z něhož pak snadněji usnete. Na rozdíl od světla z elektronických obrazovek, které spánek výrazně narušuje. Pravidelnost spánku také pomáhá a je velmi přínosná.

Kvalitní spánek je skvělý začátek do nového dne. Zdroj: Profimedia

Omezte konzumaci zpracovaných potravin

Obecně je známo, že jídlo z fast foodů, mražené či konzervované polotovary nebo perlivé nápoje s cukry jsou pro zdraví zátěží, nemluvě o alkoholu a nikotinu. Zkuste místo slazených nápojů pít čistou vodu. Když dostanete chuť na sladké, sáhněte po ovoci nebo 70% čokoládě. Jezte hodně zeleniny, jídlo doplňujte ořechy a různými semínky.

Neničte si zbytečně záda

Máte sedavé zaměstnání, od kterého vás často bolí záda? Pak je na místě, abyste správně seděli. Není radno to pokoušet, jelikož si můžete způsobit tenzi a bolesti svalů, dokonce i poškození páteře. Mějte nohy vedle sebe a seďte vzpřímeně. Nehrbte se, ani nevymýšlejte různé polohy, které se od zdravého sezení mnohdy liší.

Podívejte se také na video, kde se dozvíte o dalších zdravých návycích:

Nepřejídejte se

V dnešní době se spousta věcí řeší jídlem. I když zrovna hlad nemáte, tak se stejně jdete najíst, protože jste smutní, osamělí, máte vztek nebo se jen jdete dívat na televizi. Odolat pokušení si něco vzít je ze začátku velmi těžké, ale když to překonáte, pak budete mít vyhráno. Jestliže na něco dostanete chuť, zkuste se napít čisté vody nebo si dojděte vyčistit zuby.

Kurkuma proti stárnutí

Toto koření vám zaručeně pomůže na neduhy, které se stárnutím přicházejí. Kurkuma obsahuje účinnou bioaktivní sloučeninu, kterou můžete znát pod názvem kurkumin. Má silné antioxidační a protizánětlivé účinky, díky kterým pomáhá udržet funkce mozku, srdce a plic a rovněž chrání tělo před rakovinou a nemocemi spojenými se stárnutím.

Kurkuma účinně brání rozpadu nervových buněk v mozku. Zdroj: shutterstock.com

Otužování pro obranyschopnost

Tento trend se stal poslední dobou velmi populárním. Pravidelné otužování snižuje stres a záněty v těle, posiluje imunitu a mozek. Stačí se každý den sprchovat studenou vodou a uvidíte, že vůči nemocem budete mnohem odolnější.

Saunování v jakékoliv době

Sauna má podobné účinky jako otužování. Saunování má smysl jak v zimě, tak i v létě. Spouští pozitivní stres neboli eustres, který má na tělo blahodárné účinky. Prospívá nejen vašemu zdraví, ale také pokožce.

Buďte v kontaktu s ostatními lidmi

I když jsou někteří jedinci introvertní, měli by se přesto setkávat s ostatními lidmi. Dobré vztahy vám dají pocit blízkosti a bezpečí, což má velice pozitivní vliv na váš mozek.

Dobré vztahy v rodině a s přáteli jsou velkým přínosem pro vaší psychiku. Zdroj: Profimedia

Mějte disciplínu

K dlouhověkosti přispívá rovněž disciplína. Mějte sebekázeň, buďte organizovaní a dodržujte zdravé návyky. Motivace vám pomůže cítit se v životě lépe, jelikož budete mít jeho smysl stále před sebou.

Postavte se na první místo

Mnoho lidí dělá věci pro ostatní a sebe si staví až na poslední místo. Toto postavení se pak odráží i v jednání ve stresových situacích. Vyhraďte si čas, který bude patřit pouze vám. Buďte sami sebou, meditujte, dopřejte si horkou koupel, uvolněte se.

Znáte medicinální houby?

Chaga, cordyceps, lion’s mane nebo reishi jsou druhy medicinálních hub, které mají pozitivní účinky na váš mozek, zdraví a dlouhověkost. Podporují imunitní systém, mají protirakovinné, antivirové i antibakteriální účinky a další blahodárné vlivy. Vhodné jsou tinktury, které si můžete přidat do kávy či kakaa. Pár kapek denně vás posune správným směrem.

Zdroje: chiashake.cz, codeoflife.cz, zdraviposlanim.cz