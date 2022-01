Máte správnou barvu moči? Jaká by měla být a co z ní může vyčíst laik?

Ukaž mi tvou moč a já ti povím, jaký jsi. Že vám to zní nepěkně? Omyl. Skutečně, z moči se dá vyčíst spousta informací, jak jistě tušíte i proto, že ji vždy musíte přinést na lékařskou prohlídku. O čem může barva moči vypovídat?

První ranní moč je obvykle jakýmsi souhrnem toho, co se přes noc v našem těle nahromadilo. Ráno je moč obvykle tmavá. Jak bychom měli reagovat, když je taková i přes den? Jakou by měla mít vlastně barvu? Existuje jedna správná? Co když je moč bezbarvá, páchne anebo jsou v ní nejrůznější sedimenty? Odpovíme vám, abyste i jako laik mohli z moči vyčíst aspoň nejzákladnější informace.

Historický miniexkurz

Je zajímavé, že z moči četli lidé (tedy zejména ti k tomu předurčení nebo vyškolení) už od pradávna. Například staří Číňané dokázali rozlišit až 90 druhů zbarvení, chuti a zápachu moči. Již oni věděli, nakolik právě moč zrcadlí náš zdravotní stav.

Močí se zabývali i mnozí vědci a učenci, kteří – nemaje lékařské vzdělání – byli často považováni za šarlatány. Nedávno jsme měli možnost zhlédnout například film Šarlatán o Janu Mikoláškovi, léčiteli, který jen pouhým pohledem na lidskou moč diagnostikoval mnohé choroby.

Moč – zrcadlo zdraví

Moč hovoří o tom, jak, kolik a co pijeme, co jíme a na co bychom si měli dát pozor. Je jakýmsi indikátorem zdraví. Ideálně by měla mít slámovou či poetičtěji jantarovou barvu a neměla by výrazně zapáchat.

Moč přirozeně obsahuje žluté barvivo. Pokud jste dostatečně hydratovaní, vaše moč bude mít světle žlutou, téměř čirou barvu. Po ránu je moč tmavší proto, že jsme v noci nepili a moč tedy není dostatečně zředěná. Pokud se dehydratujeme, moč nabývá tmavě jantarové nebo dokonce světle hnědé barvy. I během dne by moč měla být zlatavá a bez zápachu. Barvu a čirost či barvu moči může ovlivnit celá řada faktorů, zejména léky, které bereme, nebo u žen menstruace či obecné nemoci a samozřejmě i jídlo – zejména hodně „barevné“ potraviny, jako jsou třeba červená řepa, borůvky apod. Různé pigmenty v potravinách, které jíte, nebo léky, které užíváte, se mohou přenášet močovým ústrojím a měnit barvu vaší moči.

První ranní moč nosíme obvykle i k lékaři na prohlídku. Zdroj: Mykola Churpita / Shutterstock

Kdy je moč v pořádku

Čirá moč naznačuje, že pijeme více vody, než je denní doporučené množství. A ač je hydratace nesmírně důležitá, ani pití příliš velkého množství vody není zdravé, protože může tělo připravit o elektrolyty. Měli bychom se však znepokojovat jen tehdy, je-li moč stále a dlouhodobě čirá. To by pak mohlo svědčit i o problémech s játry, jako je cirhóza a virová hepatitida.

Barva "typické" moči spadá do spektra od světle žluté po sytější jantarovou barvu. Pigment urochrom, který je přirozeně obsažen v moči, se s pitím vody více ředí. Ve většině případů barva moči závisí na tom, jak moc je tento pigment zředěný.

Barvu moči ovlivňuje celá řada faktorů. Zdroj: Lothar Drechsel / Shutterstock

Co signalizují barvy

Pokud máme moč neónově žlutou, je to zřejmě způsobeno velkým množstvím vitaminů skupiny B v našem těle. Červená nebo růžová moc nás zase může překvapit tehdy, pokud jíme ovoce s přirozeně sytě růžovým nebo purpurovým pigmentem, jako jsou již zmíněná řepa nebo borůvky, ale také rebarbora. Někdy ale může být červená moč i závažným problémem, zejména objevíme-li v ní krev. To by mohlo být způsobeno zvětšenou prostatou, ledvinovými kameny či nádory v močovém měchýři a ledvinách. Je tedy vždy lepší vyhledat lékaře. Někdy krev můžeme v moči identifikovat sami a někdy ne. Díky mikroskopické hematurii je krev v moči obvykle nalezena u praktického lékaře během rutinního vyšetření, a u tzv. makroskopické hematurie je sytě červená či má barvu „vypraného masa“. Oba případy zasluhují pozornost lékařů.

Oranžová moč je nejen příznakem dehydratace. Pokud je doprovázena i světlou stolicí, může to znamenat, že se nám do krevního oběhu dostává žluč kvůli problémům se žlučovody nebo játry, popřípadě že máme infekční žloutenku.

Modrá nebo zelená moč je většinou způsobena potravinářskými barvivy, ale mohla by být i důsledkem barviv používaných při lékařských testech prováděných na ledvinách nebo močovém měchýři. Obecně je modrá moč vzácná a s největší pravděpodobností souvisí s něčím ve stravě.

Kal a sedimenty

Rovněž struktura moči a její průhlednost hovoří o mnohém. Například zakalená moč může být známkou infekce močových cest, ale i příznakem některých chronických onemocnění a onemocnění ledvin. Zakalená moč s pěnou nebo bublinkami se nazývá pneumaturie, jež je velmi vážná a zde je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

