Potřebujete snížit cholesterol, ale velké změny v jídelníčku si nechcete připustit? Tak alespoň přidejte pár těch potravin, které pomohou tělu hladinu cholesterolu snížit. Určitě se najdou mnohé takové, které vám budou vyhovovat.

Snižte cholesterol správnými potravinami

Jaké by to bylo hezké, kdybychom k lékaři vůbec nemuseli. Tento nápad si ale nepěstujte. Naopak! Jen včasnou diagnózou můžete zabránit větším zdravotním problémům. Pravdou ale je, že když se budete o své tělo starat, rozhodně se to dlouhodobě na všem zdravotním stavu odrazí a nebudete muset k lékaři pospíchat často.

Jídlo bohužel nemá žádnou zázračnou moc, má ale makro a mikro živiny, které tělo prostě potřebuje. Dejte mu je ve správném poměru a bude pracovat lépe. Někdy poznáte změnu sami na sobě už za několik dnů.

Jak je to s cholesterolem? Podívejte se na tento velmi informativní příspěvek, který vám objasní všechno, co byste měli vědět o cholesterolu. Na YouTube kanálu BrainMarket naleznete také spoustu dalších velmi zajímavých videí týkajících se nejen zdraví, ale také jiných zajímavých témat.

Zdroj: Youtube

S cholesterolem vám může pomoci správné jídlo

Nic není černé nebo bílé. Dieta čili jídelníček má být proto pestrá a zahrnovat vše. Mnozí se ale omezení a jednotvárnosti či přehnaného zkoumání každé potraviny obávají. Dietu rozhodně můžete pojmout také tak, že do ní přidáte, co chybí. Kdyby byla totiž vyvážená, tělo by dokázalo i s cholesterolem dobře pracovat. Lékaři totiž už dávno tvrdí, že genetické dispozice ovlivňují náš zdravotní stav jen málo, většinu nepravostí často pácháme organismu sami nesprávnou životosprávou, do které jídelníček neodmyslitelně patří.

Odborníci stále pátrají po tom, jak cholesterol přesně v těle působí a jaký konkrétně je vliv různých látek na tělo. Prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., biochemik a děkan brněnské přírodovědecké fakulty na Masarykově univerzitě pro denik.cz prozradil, že by mnohdy úplně stačilo přidat do jídelníčku víc zeleniny. Díky obsahu vlákniny a dalším látkám, které urychlují přirozené vylučování cholesterolu, je zelenina pro optimální hladinu cholesterolu klíčová.

Které potraviny vám mohou pomoci snížit cholesterol?

Za další důležité potraviny, které tělu prospívají podobným způsobem, jsou považované ovesné vločky, ideálně celozrnné vločky a stejně tak i celozrnné pečivo. V naší stravě často chybí také ořechy a semínka či luštěniny, které se dříve konzumovaly významně častěji a tělu prospívají po mnoha stánkách, mimo jiné přispívají ke snížení hladiny cholesterolu.

Mezi významné zeleniny patří u nás méně používaný lilek a téměř neznámá okra, kterou můžete ochutnat například v jižnějších destinacích. Obě tyto zeleniny jsou nízkokalorické, a přitom výjimečně bohaté na vlákninu. Z ovoce se doporučují jablka, citrusové plody, hrozny a jahody.

Vánoce už jsou za námi, takže většina z nás uvidí rybu až na příští svátky, a to je také značná chyba. Pokud vám nechutnají pečené a smažené ryby, zařaďte do jídelníčku rybí saláty, zavináče nebo makrely. Ty jsou navíc velmi tučné a obsahují značné množství i důležité omega-3 mastných kyselin.

Zdroje: denik.cz, healthline.com