Tělo si zaslouží péči a lásku. Vaše játra zase bylinky a čaje, které jim pomohou s regenerací a pročištěním. Které takové byste měli znát?

Myslíte, že máte játra v dobré kondici?

Jak jsou na tom vaše játra? Myslíte, že když se napijete jen občas, nic jim vlastně nehrozí. Chyba lávky! Játra jsou sice citlivá na nadměrnou konzumaci alkoholu, ale také na tuky. Ztučnělá játra jsou strašákem číslo jedna i v zemích, kde se konzumuje alkohol minimálně. Na vině je obezita, jídelníček s vysokým podílem tuků a cukrů, ale samozřejmě i dědičnost či různá onemocnění.

Poměrně dlouhý, za to velmi informativní videopříspěvek, si pro vás připravila Karolína Romáčková. Udělejte si na něj čas. Autorka se zaměřila nejen na to, co játrům škodí, ale také jak je udržet v dobré kondici.

České bylinky na detox jater

Úprava životního stylu není něco, co se dá zvládnout přes noc. Samozřejmě dlouhodobé a zásadní změny jsou významně přínosnější, ale bylinky vám mohou pomoci hned a jejich užíváním zdraví jater jen podpoříte. Podobně se k tomu stavěli i ženy a muži v minulosti. Bylinková zahrádka nebyla jen výsadou babiček, ale také klášterů, kde se bylinám i koření věnovala značná pozornost. Které z nich jsou pro játra nejpřínosnější?

Bylinkou číslo jedna je pro zdraví jater jednoznačně ostropestřec mariánský. Tento bodlák není jen krásný. Už po staletí se používá k léčbě jater, ale i trávící soustavy. Podporuje také zdraví cév a dříve se používal jako protijed při uštknutí.

Na játra působí skutečně zevrubně. Podporuje jejich pročištění a regeneraci, je významným podpůrným prostředkem při léčbě žloutenky, cirhóze a steatóze, což je ono ztučnění. Urychluje odplavování toxinů z jater a zároveň posiluje imunitu. Zlepšuje trávení i krevní oběh a v neposlední řadě působí pozitivně i na mysl.

Ostropestřec najdete v přírodě ve vápenatých oblastech, ale na vlastní zahrádce ho má málokdo. To se ovšem nedá říct o všudypřítomné pampelišce. Její květ, list i kořen se také používají ke zlepšení funkcí jater, a proto najdete smetanku i v čajích označených jako detox.

Z pampelišky lze sice použít na čaj všechno, nicméně nejvýznamnější je kořen, který lze pracně sbírat brzy na jaře. I když je to rozhodně možné, jde o poměrně náročný úkol. Pampelišku si ale můžete koupit také v lékárně, případně v různých směsích.

Pampeliška obsahuje antioxidanty i mírně porotizánětlivé látky, je však důležitá pro očistu jater od toxinů a močopudné účinky.

Ostropestřec je patrně nejlepší bylinkou, která podporuje zdraví jater. Na každé zahradě ale nejdete jiný skvělý čistič. Pampelišku!

Detox jater ve vaší kořence

Lék na játra máte ale nejspíš doma v kuchyni ve skříňce s kořením. Koření, které je nepřehlédnutelné pro svoji žlutou barvu, bývá součástí kari koření, ale používá se i samostatně. Jde o kurkumu, která patří mezi nejvyzdvihovanější byliny a koření vůbec.

Studiem kurkumy, a především léčivé látky kurkuminu, se věnují i mnohé vědecké studie, které jsou vesměs pozitivní a rostlině její léčivé schopnosti nijak neupírají. Kurkuma se používá do nápojů i jídel a lze ji užívat jako doplněk stravy. Slibné účinky kurkumy například potvrdila i studie s výmluvným názvem „Vliv kurkuminu na antropometrické ukazatele, krevní tlak, lipidové profily, glykémii na lačno, jaterní enzymy, fibrózu a steatózu u nealkoholických ztučnělých jater", která byla publikovaná letos ve vědeckém časopise Nutrition and Metabolism.

