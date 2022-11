Proč byste na sebe u zrcadla měli vyplazovat jazyk každý den. Je to důležité

Jazyk je dokonalý indikátor zdraví a mnohé o vás odhalí. V tradiční čínské medicíně je diagnostika tohoto orgánu vstupní branou k pacientovi. Zkuste ho na sebe sem tam vypláznout a prozkoumat, v jakém je stavu.

Jazyk nejen mluví, ale i vypovídá

V Číně je prohlídka jazyka jedním ze základních kamenů tradiční medicíny. Nejde jen o skupinu svalů, díky níž můžeme mluvit a vychutnávat potraviny. Jedná se také o orgán, který nám leccos napoví o našem zdravotním stavu. A to nejen podle zabarvení, které i podle vědců signalizuje některé zdravotní problémy.

Kromě jiného je jazyk také prostředkem, kterým se tělo po celý den i v noci zbavuje škodlivých látek. Povrch jazyka je tak pokryt početným množstvím mnoha bakterií, které se polykáním dostávají do zažívacího ústrojí. Proto je nezbytné se o jazyk starat a pravidelně jej čistit. Co všechno můžete z jazyka vyčíst a poznat?

Nejprve je nutné začít jazyk pravidelně ráno a večer pozorovat. Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Vyplázněte jazyk do zrcadla a zkoumejte

Sledujte nejen zabarvení jazyka, ale i jeho strukturu. Mnohé nerovnosti, rýhy, hrbolky či pupínky bývají často znakem jistých zdravotních nedostatků. Vždyť i u lékaře začíná prohlídka vypláznutým jazykem.

Jazyk mění svou barvu

Jemně růžová barva je odstínem, který svědčí o vašem dobrém zdravotním stavu. Jazyk by měl být nejen bez jakéhokoliv povlaku, ale i bez skvrn, vyrážek a výrazných prasklin. Pokud se vám výrazně zabarví nemusí jít jen o obarvení konkrétní potravinou, to bývá nezávadné, ale může jít o známku jisté tělesné nerovnováhy v těle. Stejně tak rychlé alergické reakce nemusí značit hned nějaký zdravotní nedostatek, ale jen odpověď na nějakou konkrétní látku. Častou příčinou těchto nesnází bývá například mentol, obsažený v zubních prostředcích a žvýkačkách.

Sytě začervenalý jazyk

Jasně červený jazyk může být známkou, že vaše chuťové buňky jsou citlivé na určitou potravinu či látku v ní obsaženou. Často to bývá i projevem nedostatku železa a vitaminů skupiny B, zejména kyseliny listové. Někdy za červeným jazykem může stát jen sucho v ústech a špatný pitný režim. Jindy se může jednat o počínající nachlazení s nastupující horečkou, o infekci horních cest dýchacích nebo i o spálu.

Tmavý odstín jazyka

Ztmavnutí jazyka bývá způsobeno přemnožením bakterií v ústech. Některé z nich se s oblibou kupí na jednotlivých papilách a ovlivňují tvorbu pigmentu. Právě to způsobuje tmavé zabarvení jazyka, a to někdy až do černa. Bývá to signálem mnoha poruch trávení, problémů se střevy a srdečních příhod. Namodralý jazyk vypovídá o potížích s krví a často i o celkové vyčerpanosti organismu.

Bledý jazyk

Když je jazyk bledý a jakoby odkrvený, svědčí to o nedostatku vitamínů, a především některých živin. Ústa jsou pak nadměrně vysušená a jakoby bez barvy. Jednotlivé papily na jazyku se často zvětší a zachycují veškeré bakterie a nečistoty. Tento stav jazyka bývá znakem možných zápalů plic a bronchitid. V tento moment je vhodné doplnit alespoň vitamín B12.

Dlouhodobé změny barvy na jazyku konzultujte se svým lékařem. Zdroj: Profimedia

Bílý povlak

Zpravidla se jedná o nevhodnou a nedostatečnou hygienu ústní dutiny. Bílé skvrny mají na jazyku často chroničtí kuřáci a pravidelní konzumenti alkoholu. Jakmile jsou papily nepříjemně podrážděny, lehce otékají a snadno se na nich usazuje větší množství bakterií. Často se však jedná i o mnohé kvasinkové infekce, které pocházejí z trávicího traktu.

Může se jednat o neškodný stav, ale bohužel může jít i o karcinogenní změny. Tento druh povlaku většinou nejde setřít. Pokud vám po několikatýdenní kúře pravidelného čištění bílý povlak nezmizí, poraďte se raději s lékařem. Bílý jazyk však může souviset i s infekcemi dýchacích cest, angínou nebo streptokokovým onemocněním.

Žlutý až nahnědlý povlak

Zpravidla se jedná o signál o špatně fungujících játrech nebo plísňovém onemocnění. Někdy může být příčinou nedostatek vitaminu B3, tak ho zkuste doplnit.

