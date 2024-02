Zima a její často sychravé počasí přináší tradičně mnohem vyšší výskyt viróz a nachlazení, než jiná roční období. Zkusme se podívat, jak takovou situaci řeší stará čínská moudrost. Právě tito lidé jsou totiž po staletí známí svým sepětím s přírodou, jejíž léčivou sílu dokáží dokonale využít.

Co je vlastně základem takové staré orientální pomoci? Jedním z jejích hlavních prvků je prevence. Kdo neonemocní, nepotřebuje složitou léčbu. Rozhodně bychom tedy neměli zapomínat v první řadě na předcházení možným zdravotním problémům. Stará čínská medicína se opírá o zkušenosti z doby, kdy nebyly k dispozici antibiotika a ostatní moderní způsoby léčby. Udržení dobrého zdraví bylo tedy ještě mnohem důležitější, než dnes.

Obliba tradiční čínské medicíny je již léta na vzestupu. Podívejte se na některé její principy na youtubové video od wocomoDOCS:

Vyspěte se na to

Jak na posílení obranyschopnosti podle této moudrosti? Odpočinutý organismus lépe odolává vnějším nepříznivým vlivům. To je logická informace, jen bychom na ni neměli zapomínat. Základem je tedy dobrý, kvalitní a dostatečně dlouhý spánek, během něhož se tělo vyrovná s předchozí únavou, načerpá energii a kromě jiného si také srovná v hlavě mnohé myšlenky a nové informace. I to je velmi důležité pro celkovou pohodu. Tu je možné navodit také meditací a správnými technikami dýchání. Doporučuje se pamatovat na hluboké nádechy a takovému vědomému dýchání se věnovat několikrát denně po přibližně pěti minutách. Je-li možné vyhnout se zbytečnému stresu, neváhejte. Nestojí to za nemoc.

Krémy pomohou

Důležitou pomocí pro tělo bojujícím neustále s nájezdy patogenů, je neporušená pokožka. Proto bychom jí měli věnovat více péče, než jí patrně většina z nás věnuje. Právě drobné porušení a poranění se mohou v mnoha případech stát vstupní branou do těla, kterou mnohé mikroorganismy rády využijí. Dostatečná hydratace a ošetření kvalitním krémem tak mohou napomoci odolnosti dokonce i proti zimním virózám, samozřejmě ve spojení s odpovídajícím oblečením.

close info Profimedia zoom_in Bylinné horké čaje se "zimním" kořením zahřejí a pomohou.

Jste tak zdraví, jak dobře jíte

V neposlední řadě pak dává čínská medicína velký, až zásadní důraz na kvalitní stravování s ohledem na zvyšování odolnosti těla. Co bychom si tedy zvláště v tomto období rozhodně neměli odpírat? Věnujme pozornost stravitelnosti potravin. Je totiž dobře známo, že značná část obranyschopnosti organismu je závislá na zdraví trávicí soustavy. Nezatěžujme ji tedy zbytečně těžkými jídly a dopřejme ji dostatek času na boj s patogeny. Vyplatí se nám to.

Vařte a duste bez přestání

Co tedy jíst, abychom zvýšili pravděpodobnost, že přečkáme zimní plískanice bez úhony? Už i naše prababičky dobře věděly, že pro posílení těla je důležitý opravdu kvalitní a silný vývar. To platilo a platí ve střední Evropě stejně jako v Číně. Dlouho tažený silný masový vývar můžete buď zavařit, nebo zamrazit a využít jej na přípravu hned několika jídel. Stejně tak je možné využít také vývar zeleninový. Další výbornou potravinou je dušené maso a samozřejmě také zelenina. Opatrným delším varem neztratíme prospěšné látky a můžeme se spolehnout na jejich snadnou stravitelnost.

Něco pálivějšího? Výborná volba!

Možná jste si také všimli, že míváte v zimě větší chuť na pikantnější kořeněné pokrmy. Je to přirozené, tělo si samo velmi dobře umí poručit, co by potřebovalo. V zimě se chce zkrátka zahřát, dopřejte si zázvor, česnek, skořici, ostřejší kari, nebo dokonce chilli, jste-li milovníky ostřejšího jídla. Vyplatí se to. Spolehnout se můžeme také na trochu tučnější pochoutky a sáhnout například po oříšcích nebo rybách. Složité to není a tělo za takovou pomoc určitě poděkuje.

